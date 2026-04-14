Asturias se asoma a la NBA femenina: dos jugadoras de la región, elegidas en el draft de la liga estadounidense

La del martes 14 de abril de 2026 fue una madrugada histórica para el baloncesto asturiano, que vio a dos de sus jóvenes talentos elegidos en el draft de la WNBA, la mejor liga femenina del mundo. Iyana Martín, la base del Perfumerías Avenida, fue elegida en el número 7 por Portland Fire, una de las nuevas franquicias de la competición estadounidense. Por su parte, Marta Suárez cayó hasta la segunda ronda, en la que fue la primera en salir, escogida con el número 16 por Seattle Storm. Precisamente la misma franquicia que había elegido en el número 3 a Awa Fam, pivot española del Valencia. Sin embargo, pocos minutos después los derechos de Suárez fueron traspasados a Golden State Valkyries a cambio de la elección que había realizado con anterioridad la franquicia de San Francisco, la número 8 Flau´jae Johnson.

El draft es todo un acontecimiento en el deporte estadounidense, y la WNBA montó una gran fiesta en torno a él en Nueva York. Una fiesta a la que invitó a 15 de sus "prospects" más destacados, entre los que se encontraban las españolas Marta Suárez y Awa Fam. Antes de entrar en la ceremonia, las candidatas posaron en la alfombra naranja, un "photocall" con el que la liga da más relevancia al acto. En él Marta, con un vestido que dejaba ver en el escote la Cruz de la Victoria que lleva tatuada, pudo exhibir el bolso que llevaba para la ocasión, pintado por ella misma y que contenía las firmas de sus compañeras en el draft de 2026.

Marta Suárez, con el vestido para el draft que permitía observar su tatuaje de la Cruz de la Victoria. / WNBA

Tras el salseo llegó la hora de las elecciones. Azzi Fudd, escolta de Connecticut, fue la número 1, escogida por Dallas Wings. Será la que estrene el nuevo convenio colectivo de las jugadoras, que prevé unos ingresos de 500.000 dólares anuales para la primera elección del draft. Olivia Miles, compañera de Marta Suárez en la Universidad de Texas Christian (TCU), salió como número 2 por las Minnesota Lynx. La tercera fue la pivot del Valencia Awa Fam, la española con la elección más alta de la historia.

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, y Awa Fam posan con una camiseta de las Seattle Storm. / Ángel Colmenares / Efe

A continuación fueron elegidas de forma consecutiva tres jugadoras del equipo campeón del March Madness, las UCLA Bruins: Lauren Betts (nacida en Vitoria cuando su padre, Andrew Betts, jugaba en el Baskonia), número 4 a las Washington Mystics; Gabriela Jaquez, hermana de Jaime, como número 5 a Chicago Sky, y Kiki Rice, pareja del jugador de la NBA Cason Wallace, número 6 a Toronto Tempo, una de las nuevas franquicias de la WNBA. La siguiente fue la primera asturiana seleccionada en la historia de la liga profesional estadounidense, la base Iyana Martín, que siguió el draft desde Salamanca, donde juega para el Perfumerías Avenida.

Iyana Martín (Oviedo, 18 de enero de 2006) es uno de los muchos talentos jóvenes que se han hecho un hueco en la élite femenina del baloncesto español, aunque va un paso por delante del resto. Base de grandes fundamentos, de correcta lectura y de extraordinario carácter formada en el Centro Asturiano y en el Oviedo Baloncesto, la jugadora asturiana está acostumbrada desde muy pequeña a lidiar con rivales de más edad y a ser la líder de su equipo. Con catorce años se incorporó al programa del Siglo XXI, jugando en Liga Femenina 2, mientras debutaba en las categorías inferiores de la selección española. Con ellas obtuvo algunos éxitos, aunque ninguno tan sonado como la plata del Mundial sub-19, tuteando a la poderosa selección de Estados Unidos. Ese logro la hizo merecedora, junto a la otra asturiana del equipo español, la alero gijonesa Inés Noguero, al “Asturiano del Mes” de LA NUEVA ESPAÑA. Martín fue, además, MVP del campeonato, cuya final congregó en Madrid a 7.000 espectadores.

El Mundial sub-19 le abrió definitivamente a Iyana las puertas de la élite. Al contrario que otras compañeras de generación, nunca le llamó excesivamente el salto a las universidades de EE UU y terminó fichando por uno de los grandes referentes femeninos del baloncesto español, el Perfumerías Avenida. El conjunto salmantino la quería como relevo de una base mítica, Silvia Domínguez, con la que compartió equipo primero y de la que cogió el testigo después. Hoy Iyana es titular indiscutible del Avenida, componente habitual de la selección española absoluta (participó en la reciente clasificación del equipo para el Mundial) y es candidata de la Federación Española a MVP de la Liga Femenina, a MVP nacional y a componente del quinteto ideal de exteriores tras promediar esta campaña 14,5 puntos, 3 rebotes y 4,3 asistencias por partido.

La duda reside ahora en saber qué decisión tomará la jugadora, si permanecer en Europa o dar el salto a la liga profesional estadounidense. Anteriormente era más fácil compaginar, y había jugadoras que hacían la temporada de invierno en el viejo continente y se incorporaban en verano a la WNBA (la competición se para en las grandes citas internacionales de selecciones). De momento, Portland Fire se ha hecho con sus derechos en Estados Unidos, pero Iyana tiene un año más de contrato en Salamanca y su marcha a la liga americana, que se inicia el 8 de mayo, únicamente podría darse tras una negociación exprés a tres bandas.

Para escuchar el nombre de Marta Suárez de boca de la comisionada hubo que esperar a que se iniciase la segunda ronda del draft, a pesar de que las previsiones situaban a la alero ovetense en los últimos puestos de la primera ronda. Fue escogida la primera, eso sí, con el número 16 global, por Seattle Storm. Sin embargo, pocos minutos después se conocía que la franquicia del estado de Washington había traspasado los derechos de Marta a las Golden State Valkyries a cambio de la elección de estas últimas, la número 8 Flau´jae Johnson. Marta, por tanto, jugará en la WNBA, y lo hará en la zona de la bahía de San Francisco, donde ya estuvo una temporada en la NCAA en la universidad de California Berkeley.

La exitosa carrera de Marta Suárez (Oviedo, 7 de mayo de 2002) tiene más que ver con su esfuerzo y capacidad de evolución que con su talento natural, aunque lo tenga. Su aterrizaje en lo más alto del baloncesto profesional se produce gracias a su capacidad para trasladar su gran cuerpo (mide 1,91 metros) a zonas exteriores de la cancha, mejorando de forma notable su lanzamiento de tres puntos, sus entradas a canasta y su lectura de juego. Una transformación palpable desde que, procedente del Oviedo Baloncesto, llegó a la NCAA, tras pasar por el Siglo XXI, para jugar con Tennessee hasta sus transfers a California y, sobre todo, a Texas Christian (TCU), donde esta última campaña fue pieza clave de un equipo que se quedó a las puertas de la Final Four, liderado por la brillante Olivia Miles. El golpe personal que supuso la enfermedad y fallecimiento de su madre en 2023, con un periodo de redescubrimiento personal en el ADBA avilesino de Primera Nacional, abandonando momentáneamente Tennessee, no supuso un freno a su progreso, sino un acicate. Aparte de sus grandes números (17,1 puntos, 7,4 rebotes y un 37 por ciento en triples), Suárez ha sido el alma de TCU, tanto en los buenos como en los malos momentos. Hasta la superestrella del equipo, Miles, confesó que en ocasiones había sido la pasión de Marta la que le había puesto a funcionar. Inteligente pero emocional en la pista, artista y planificadora de cada detalle fuera, la alero asturiana está perfectamente adaptada a la vida estadounidense y lista para comenzar su carrera en la mejor liga del mundo.