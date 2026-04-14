Asturias se rinde a las ovetenses Iyana Martín y Marta Suárez por su salto a la WNBA: “Eran jugadoras que tenían algo distinto”

Asturias está de moda en el baloncesto internacional. La madrugada del martes 14 de abril entrará en los libros de historia por la doble entrada a la WNBA de las ovetenses Iyana Martín (2006) y Marta Suárez (2002), elegidas en el número 7 por Portland Fire y 16 por Golden State Valkyries del draft, respectivamente. Antes de dar el salto a la mejor liga del mundo, ambas ya habían comenzado a despuntar en la base y los que las conocen muy bien sabían que iban a llegar a lo más alto. LA NUEVA ESPAÑA desgrana sus orígenes con varias de las personas claves en su formación y todas ellas coinciden en que ya se hacían notar desde bien pequeñas. "Eran jugadoras que veías que tenían aptitudes para llegar lejos. Las dos tienen mucho mérito porque se lo han currado mucho”, destaca Fernando García, director general del Alimerka Oviedo Baloncesto.

Ambas pasaron por las categorías inferiores del club ovetense y García las conoce al detalle. Fue entrenador de Suárez durante tres temporadas (en su segundo año de alevín y su etapa como infantil) y director de cantera del club cuando Iyana estuvo en infantiles. Y todo se resume en una confesión. “Marta era muy competitiva y siendo alevín me dijo que iba a jugar en la WNBA. Ella lo tenía muy claro”, y lo cumplió. Tras su paso por el OCB, Suárez se fue al Siglo XXI y llegó a la NCAA, donde jugó con Tennessee hasta sus transfers a California y, sobre todo, a Texas Christian (TCU), donde esta última campaña fue pieza clave de un equipo que se quedó a las puertas de la Final Four. “Ella siempre ha tenido talento físico (actualmente mide 1,91m) y participaba con los equipos de arriba”, dice sobre su juego, aunque lo que más destaca era su forma de ser. “Siempre ha tenido mucha personalidad, es una persona muy alegre”.

Con Iyana Martín no coincidió en el vestuario, pero solo tiene buenas palabras. “Le veías un talento natural que no habíamos visto antes. Tenía una cabeza privilegiada”, señala. El que sí la dirigió en el OCB fue Pablo Rodriguez, actual entrenador del Universidad de Oviedo en Tercera FEB. Su exentrenador rememora que en aquella época perdieron unos meses de competición por la llegada del Covid. Eso sí, tuvo tiempo de sobra para descubrir que “tiene algo especial”. “Es como los niños superdotados que hacen ajedrez u otro deporte que los ves desde pequeño que los van a hacer bien. Sin ser grande, ni rápida ni nada era capaz de jugar a unos niveles increíbles”, apunta. Sobre su juego, su exentrenador afirma que “era una jugadora muy inteligente” y que “veía la canasta como una piscina de grande”, haciendo referencia a su facilidad para anotar puntos.

Más tarde, Martín, que también estuvo en el Centro Asturiano, militó en el Siglo XXI y comandó a la selección española hasta la plata en el Mundial sub-19. Actualmente juega en el Perfumerías Avenida de Salamanca y, en sus planes, aún no está incorporarse al equipo de Oregón. Primero quiere terminar la temporada con el cuadro salmantino, descansar y preparar el Mundial que jugará con España el próximo mes de septiembre.

El OCB celebra el éxito: "Hemos conseguido que un trozo de nuestro club esté en la WNBA"

El gran éxito asturiano también se celebra notablemente en el Alimerka Oviedo Baloncesto, que ve como dos de sus jugadoras en categorías inferiores jugarán en la mejor liga del mundo. “Para nosotros lo de la pasada madrugada es casi tan importante como las victorias del equipo en LEB ORO”, admite Fernando Villabella, presidente de la entidad, quien saca pecho. “Hemos conseguido que un trozo del OCB esté en la WNBA. No sé cuántos equipos pueden tener en su historial dos chicas formadas en su cantera que hayan jugado en la competición. En Asturias no ha sucedido nunca, estamos muy contentos”, subraya.

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Sobre las jóvenes jugadoras, Villabella solo tiene buenas palabras. “Tenían mucho desparpajo, jugaban por encima de la gente de su edad y se veía que tenían algo distinto”, argumenta. “Son dos chicas muy trabajadoras y con sus objetivos muy claros en la vida. Las felicitamos a ellas y a sus familias. Estamos todos que no nos lo creemos”, cierra.