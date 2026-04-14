Diego Menéndez, de sufrir un esguince grave a ser clave de la plata asturiana en el Nacional de trail: "Salí a por todas"

Cuando en el mes de octubre de 2025 se rompió el ligamento peroneo astragalino del tobillo (lo que viene a ser un esguince grave), Diego Menéndez (Areñes, Piloña, 25 años) no podía ni imaginarse que iba a empezar 2026 como un cañón. Volvió a correr de nuevo a finales de diciembre y a mediados de marzo ganó el Campeonato de España de trailen distancia maratón. Un mes después, su aportación fue decisiva para la medalla de plata de Asturias en el Campeonato de España de selecciones autonómicas, celebrado en el entorno del Naranco. "No tenía nada que perder y corríamos en casa, así que había que salir a por todas", confiesa el corredor piloñés, que tiene la mente ya puesta en el Campeonato de Europa que se celebrará en el mes de junio.

Menéndez entró en tercer lugar, por detrás del inabordable Jan Torrella, de Cataluña, y del vasco Ibai Larrea. Puntuaban los tres primeros de cada equipo, y los puntos de Diego se sumaron a los de Bruno Argüelles, séptimo, y Vladimir Averianov, decimotercero. Completaban el equipo autonómico Francisco Llera, 46.º, y Andrés González, 59.º. "Corrieron muy bien", elogia Diego Menéndez.

El atleta piloñés tuvo la lucidez suficiente como para no intentar seguir el ritmo que impuso desde el comienzo Jan Torrella: "De mano intenté seguirle, pero en el kilómetro tres o en el cuatro ya me di cuenta de que no era el ritmo que me correspondía si quería terminar". El final fue lo más fácil: "Al Cristo llegué quinto y la segunda parte de la carrera era muy ‘corrible’; si llegaba con fuerzas podía recortar bastante. Ahí pude alcanzar a Blanes (el valenciano que era el vigente campeón y reaparecía tras lesión) y al andaluz que iba delante".

Del esguince grave al podio nacional

Diego, que corre como independiente tras no llegar a un acuerdo para renovar con Asics, solo piensa en disfrutar de lo que queda de primavera antes de que el verano le obligue casi a recluirse en el merendero La Güesal, que regenta junto a un socio. Reconoce que es un privilegio vivir en un pueblo, "salgo de casa y ya estoy en el monte", que le encanta entrenar en el entorno del Pienzu, en la sierra del Sueve, y que es probable que tome parte en el Campeonato de España de kilómetro vertical a finales de mes.

Noticias relacionadas

Diego Menéndez ya mira al Campeonato de Europa

"Me comentaron si me apetecía lo del kilómetro vertical, se me da bien y me entra dentro de la planificación, así que no tengo nada que perder, me vendrá bien como test", apunta Menéndez, que reserva mayo para descansar y preparar la cita europea, en la que quiere estar a buen nivel.