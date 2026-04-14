El director deportivo del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la lucha por jugar el play-off de ascenso: "Hay que disfrutar del camino sin pensar en un final anticipado"

Íñigo de la Villa (Madrid, 1989) cumplirá cuando concluya esta campaña su segunda temporada como director deportivo del Alimerka Oviedo y tiene muchas razones para estar contento. El equipo está muy por encima del lugar que por presupuesto le corresponde, peleando por el play-off de ascenso, y el club, en pleno crecimiento, vive un momento de explosión en la ciudad que se nota en cada partido que juega en el Palacio.

¿Es pronto para hacer balance?

Sí. No es aún momento de hacer una valoración, pero que jugar el play-off de ascenso sea un objetivo realista para nosotros, que hayamos salvado la categoría hace ya varias jornadas, es para estar muy orgullosos. Es importante remarcar que hay que disfrutar del camino.

¿Cómo explica el rendimiento que está dando el equipo?

Se juntan muchos factores para que esté siendo así: es el segundo verano en el que Javi (Rodríguez, entrenador del equipo) y yo estamos trabajando juntos y teníamos mucho más claros los perfiles que buscábamos; la parte humana encajó muy bien, hay un equilibrio grande dentro del grupo, la gente sabe qué tiene que hacer y cómo lo tienen que hacer, lo que es mérito del staff; y, por último, el Palacio, que es un gran escenario donde da gusto trabajar. Aunque no entrásemos en el play-off, sería una gran temporada, en la que conseguimos el récord de victorias seguidas. Pero esto no ha terminado. ¿Para qué queremos poner un final anticipado a lo que estamos viviendo?

EN IMÁGENES: casi 5.000 personas asisten en el Palacio de los Deportes al fin de la racha de siete victorias del Alimerka Oveido en un partido / Miki López

¿Cuánto mérito tendría entrar en el play-off de ascenso a la ACB?

Haciendo un símil con el fútbol, es como si en Primera un equipo que sale a salvar la categoría se mete en Europa. Me gustaría que los mil abonados que había en Pumarín le cuenten a los nuevos lo que es sufrir y disfrutar con el OCB. Se han jugado semifinales por el ascenso, sí, pero hace tres años se pasó muy mal y se estuvo cerca de descender y había mucha gente ahí apretando los dientes. La gente sabe lo difícil que es esto. No hay que querer escribir el final y olvidarse de vivir el proceso, que es donde tenemos que poner el foco, en disfrutarlo mientras sucede. Ganar tantos partidos tiene un mérite increíble y hay que disfrutar de ello.

¿Cómo es el proceso de confección de la plantilla?

Lo chulo de mi trabajo es que nunca se dan situaciones iguales. Al acabar la confección de la plantilla teníamos la sensación de haber hecho un buen trabajo, estábamos satisfechos antes de que se dieran los contratiempos. Con las bajas de Brycen (Goodine) y London (Johnson), sabíamos el perfil que queríamos y cuando se nos puso a tiro Marques (Townes) lo hicimos rápido, era un jugador que ya había intentado fichar y que pensaba que encajaba bien.

Visto el rendimiento de Townes, ¿por qué no fue la primera opción?

No es la primera opción porque en verano estábamos muy lejos de poder ficharlo. En estas cosas el tiempo ayuda. Tuvo cosas personales, familiares, que le hicieron no aceptar otras ofertas, entramos en octubre y él priorizó una Liga como esta y quizás algo menos de dinero por hacer un buen año en un buen sitio. Vio que aquí podía sumar, pero en verano era impensable ficharlo, en junio su caché era el doble. Después se dio la situación y pudimos hablar y convencerle de que iba a encajar bien. Además, teníamos buenas referencias de él en lo extradeportivo, que para nosotros es también algo muy importante.

El resto del equipo se hizo muy rápido.

Teníamos clara la línea por la que queríamos ir, lo importante era que encajaran bien entre ellos, teníamos muy enfocados los perfiles y solo fue ponerles nombre. Todo es más sencillo cuando Dan (Duscak), Robert (Cosialls), Raúl (Lobaco) y Alonso (Faure) se quedan, teníamos unos mimbres muy buenos.

La sensación es que, visto el rendimiento, el problema ahora va a ser renovar a los jugadores.

Que todos los problemas sean así. Hicimos lo prioritario, que era renovar a Javi, que le da una identidad al OCB, que lo hace reconocible, y ahora la prioridad es repetir el máximo de jugadores posibles.

¿Cómo va ese proceso?

Hay trabajo que se está haciendo. Mi trabajo es hacer el mejor equipo posible y no parar de ver baloncesto. Siempre estamos en el mercado, nuestra apuesta este año ha sido por la continuidad y es lo que tenemos en la cabeza para la próxima.

Han empezado con Jorge Arias, un canterano que lo está haciendo muy bien.

Para mí es muy bonito que Jorge Arias haya firmado este contrato. Ha trabajado mucho y se ha trabajado mucho con él. Ha sabido aprovechar la oportunidad de estar en una competición de este nivel.

¿Le ayuda el salto al Palacio?

Es fundamental, es una bombona de oxígeno para dotar de más recursos a todas las áreas del club. No siempre con más dinero se hace un mejor trabajo, pero sí es necesario saber con cuánto vas a contar para ceñirte a una realidad. Somos optimistas con el crecimiento económico, pero sabiendo que venimos de muy abajo, de los 3 o 4 últimos presupuestos de la Liga. Lo importante es asentarnos en el Palacio, que la masa social disfrute del OCB y que el baloncesto cale en la ciudad y en el Principado.

¿De qué se siente más orgulloso?

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De ver competir al equipo, que esté siendo lo suficientemente humilde como para dar la cara en todos los entrenamientos y en todos los partidos. También de cómo ha encajado el grupo.