Iyana Martín dice que prefiere descansar este verano y Marta Suárez será la primera asturiana en jugar en la WNBA: "Me emociona volver a San Francisco"

La alero ovetense Marta Suárez será la primera asturiana en jugar en la WNBA, la mejor competición femenina de baloncesto del mundo. Lo hará de forma inmediata, tras ser elegida en primer lugar en la segunda ronda del draft de la liga, con el número 16 como selección global. Fue escogida por Seattle Storm, pero inmediatamente traspasada a las Golden State Valkyries, franquicia de San Francisco con la que iniciará los entrenamientos en pocos días, el próximo 19 de abril. "San Francisco es mi sitio favorito y me emociona volver", señaló la jugadora asturiana, que hará su debut en la liga profesional estadounidense el 8 de mayo, precisamente en la pista de las Storm.

Radiante en un equipo reforzado

Suárez compareció radiante en la rueda de prensa tras la ceremonia del draft, con una gorra de las Valkyries y una boa de color morado que le entregó "Violet", la mascota de su nuevo equipo. El conjunto de San Francisco gana una española y pierde otra, María Conde, seleccionada en el draft de expansión para incorporarse a uno de los nuevos equipos, las Toronto Tempo. Las Valkyries planean dar un salto adelante esta campaña y con esa idea han fichado a Kiah Stokes y a la "all-star" nacionalizada francesa Gabby Williams.

Iyana, apuesta de futuro

Antes que ella, en el número 7, salió escogida su paisana Iyana Martín, que juega en el Perfumerías Avenida de Salamanca. La seleccionó uno de los equipos nuevos de la liga, Portland Fire. Sin embargo, los planes de la base no son los de incorporarse al conjunto del estado de Oregón a corto plazo. "No he sido consciente de lo que significaba la WNBA hasta ahora, estoy muy feliz y agradecida de que la franquicia cuente conmigo", apunta Martín, que aclara que sus planes por ahora son terminar la temporada con el conjunto salmantino, descansar y prepara el Mundial que jugará con España el próximo mes de septiembre. Algo que era conocido por la franquicia que la seleccionó, como explica su general manager, la eslovena Vanja Černivec: «Hemos hablado con ella. Sabe lo que quiere. Necesita descansar este verano y prepararse para la Copa del Mundo en Alemania. A los fans les pido que confíen en nuestro departamento de scouting. Quiero que recordéis el Draft de Luka Doncic. Todo el mundo estaba sorprendido, solo sabían que había estado jugando contra adultos desde que tenía 16 años. Y eso es lo que ha estado haciendo Iyana. Se echa a sus equipos a los hombros. Opta al MVP en una de las mejores ligas de Europa. Es un talento generacional».