Alberto Cuervo, presidente de la Federación Asturiana de Baloncesto: “Lo de Iyana Martín y Marta Suárez es algo insólito”

Fue jugador, árbitro, vicepresidente durante nueve años y desde hace cinco asume las riendas de la Federación Asturiana. La vida de Alberto Cuervo (Piedras Blancas, Castrillón, 1975) siempre ha estado ligada al baloncesto, pese a que en ocasiones sea difícil. El castrillonense compagina su mayor pasión con su trabajo a turnos en la Asturiana de Zinc, y repasa con LA NUEVA ESPAÑA el buen estado de forma del baloncesto asturiano.

Lo que han conseguido Iyana Martín y Marta Suárez es histórico

Es dificilísimo que se vuelva a repetir, casi irrepetible. Jamás una jugadora asturiana llegó a estar drafteada por la WNBA, y que sean dos a la vez es algo totalmente insólito. La parte de Iyana casi todo el mundo pensaba que podía llegar en algún momento, lo de Marta es digno de destacar porque su evolución en las últimas tres temporadas es exagerada. Es súper merecido.

Su éxito puede ayudar a que los más jóvenes tengan referentes

Tiene un impacto brutal en los pequeños porque cualquier referente que tengas arriba te llama. Es un aliciente también para las familias, que al final dependemos de ellas. Hay mucha chica que sale de Asturias fuera a jugar, pero de ahí para llegar a lo más alto hay un paso. Es verdad que es un escaparate, para ellas y para el baloncesto asturiano en general. Cualquier evento donde las tengas de protagonistas no van a ir solo chicas, también van a ir chicos.

¿Se puede decir que el baloncesto asturiano goza de buena salud?

Siendo sinceros, a estos niveles sí. Siempre tuvimos más jugadoras relevantes que jugadores. El baloncesto asturiano goza de muy buena salud en cuanto al número de practicantes, pero creo que tenemos muchísimo que mejorar para llegar más arriba a nivel nacional.

¿Dónde está la principal mejoría?

Necesitamos hacer mucha autocrítica. Hay muchos factores que influyen. En Asturias hace falta mucha ayuda y faltan medios. Tenemos que trabajar más unidos Federación y clubes en lo deportivo para ver qué método aplicar, el próximo mes tendremos una reunión para buscar qué camino queremos seguir en la formación. Considero que hay que buscar otro tipo de competición escolar porque se está perdiendo. La Dirección General de la Actividad Física y Deporte es quien tiene que dar el impulso para cambiar el modelo con el que llevamos 30 años, que está obsoleto y anticuado. Si no trabajamos bien esa parte nos vamos a encontrar con que cada vez habrá menos niños.

¿Cómo van las licencias?

Estamos muy bien y cada año subimos. Ahora mismo estamos alrededor de las 9.000 y, aunque estamos contentos, creo que podemos tener más. Esto es verdad que es una cosa cíclica que depende de la natalidad, pero en la liga baby nos mantenemos con cerca de 700 niños, sin bajar. Cuando llegas a infantil se pierden muchos niños por el camino y cuando llegas a cadete aún más. Tenemos que hacer algo y ser autocríticos con esto. La sociedad también ha cambiado, quizá no tienen el mismo compromiso que había antes, pero entre todos tenemos que buscar una solución.

Lo que también está siendo histórica es la temporada del Alimerka Oviedo Baloncesto, ¿Cómo los ve de cara al ascenso?

El mérito del OCB es terrible porque las ayudas institucionales, quitando al ayuntamiento de Oviedo, son escasas. Lo del Palacio de los Deportes ha sido un éxito, incluso más de lo esperado, y cambia los planes para bien. Creo que van a crecer exponencialmente y antes estaban muy limitados. No solo meten a 3.000 personas más, sino que van a generar más recursos en patrocinios, publicidad, etc. Están en un punto de dar el salto, van a tener mayor capacidad económica y es momento de arriesgarse. La temporada que están haciendo es brutal, tanto en lo deportivo como en lo social. La imagen que genera es de un club profesional totalmente. Tiene un mérito enorme, jugarán play-off seguramente, pero la temporada está más que cumplida.

¿Qué supondría para Asturias tener un equipo en la élite?

Lo primero, y lo digo en ironía, un marrón. Lo digo porque cuando asciendes dices: y ahora qué. Llevará un tiempo poder confirmar la participación en la ACB, en la que se entra en una etapa totalmente distinta en lo económico, en lo deportivo y en lo institucional para encontrar recursos y hacer equipo. En lo social no habría tanta diferencia porque ya son de ACB. Pero es evidente que sería lo mejor que le podría pasar a esta comunidad. Hace muchos años que no hay un equipo en ACB y no es nada fácil. Para Asturias sería una noticia muy positiva, el Oviedo Baloncesto es un club de Oviedo, pero todos en la región queremos ir a verlo. La respuesta está ahí.

La nota negativa es el círculo, ¿qué pasa para que una ciudad como Gijón esté dos categorías por debajo de Oviedo?

Creo que no hay una apuesta en Gijón para tener un equipo en la élite. Quizá solo la apuesta del Círculo no es suficiente, hace falta algo más. En Gijón es donde más licencias hay de baloncesto y donde más se juega, pero no acaba de haber un proyecto común para llegar arriba. Hay muchos amagos de proyectos, pero a la hora de la verdad no se formaliza y de manera individual es muy complicado. En Oviedo hay menos clubes, pero todo lo que se genera en Oviedo está repartido entre menos.

Precisamente, un equipo nuevo en Gijón es el Siroko, ¿Cómo está viendo la temporada de este y el ADBA en categoría femenina?

Donde más jugadoras hay que hayan salido de Asturias y hayan triunfado es en la parcela femenina, pero tampoco hay un proyecto femenino que les haga quedarse aquí. Cuando se fueron era porque necesitaban algo más de lo que se les podía ofrecer aquí. El ADBA es un clásico, este año ha hecho una buena temporada, mientras que el Siroko está trabajando para tener su propia cantera. Tener dos equipos en Liga 2 es complicado.

¿Alguna iniciativa que le gustaría sacar adelante?

Tengo en mente tener un centro propio de tecnificación. Estamos buscando un lugar donde tener nuestra pista y nos gustaría en la zona central, aunque no es fácil encontrar un sitio del tamaño y la inversión que queremos alcanzar. Tenemos varias alternativas y algún inversor, pero en caso de conseguirlo va a ser a medio plazo. Eso sería lo ideal y ayudaría a que no se vayan tantos jóvenes. Si lo conseguimos, creo que en unos cuantos años notaremos un salto grande. Por otro lado, está teniendo mucho tirón el 3x3 y tenemos la intención de seguir impulsándolo.

Lleva cinco años en el cargo, ¿qué le gustaría cambiar?

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Lo que veo en general en los últimos años es un cambio de mentalidad social en general. Hay menos compromiso. La Dirección General de Deporte hace todo lo que puede con el personal que tiene, pero creo que está abandonada. No todo se arregla con dinero, aunque es cierto que cumplieron su promesa de subir notablemente las subvenciones económicas. Hay una falta de personal increíble y a veces necesitamos un soporte que no conseguimos porque no hay nadie. Eso es un gran problema para el deporte en general.