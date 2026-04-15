Raúl Lobaco, a quitarse la espina con otro play-off en el Alimerka: "Ojalá poder jugarlo este año en el Palacio"

Raúl Lobaco (Zaragoza, 2000) es un tipo discreto, humilde, de trato amable, lo más alejado que uno se pueda imaginar a las estrellas del deporte a las que la gente está acostumbrada. El solo hecho de que alguien le tome por eso, por una estrella, le debe parecer al capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto una extravagancia. Sin embargo, el escolta, al que Javi Rodríguez, entrenador del OCB, utiliza casi en todas las posiciones, se ha convertido en uno de los mejores jugadores nacionales de Primera FEB y en una pieza clave de un equipo que está siendo una de las revelaciones del año y que tiene muchas opciones de jugar el play-off de ascenso a la ACB.

"Estamos cerca, eso es una realidad, necesitamos ganar partidos, obviamente, pero todo el mundo firmaba estar en esta situación en este momento. Tenemos que seguir siendo humildes y trabajando para cuanto antes clasificarnos matemáticamente para el play-off. Sería increíble ver el pabellón lleno en un play-off en Oviedo en el primer año del Palacio. Sería un sueño que todos hubiéramos firmado el primer día de pretemporada", añade el zaragozano tras un entrenamiento esta semana en Pumarín, donde se ha trasladado el equipo unos días.

La trayectoria de Lobaco en Oviedo consta de tres temporadas, las que lleva de manera consecutiva, y una anterior, la 21-22, en la que tuvo pocos minutos y volvió a LEB Plata para después regresar de nuevo con el OCB a LEB Oro (ahora Primera FEB). En esa primera etapa ya vivió un play-off de ascenso en un equipo que entrenaba Natxo Lezkano y que rindió a un nivel sensacional: "Lo recuerdo con mucho cariño. También había un grupo increíble. Era mi primera experiencia en Primera FEB, recuerdo cómo se llenaba Pumarín y cómo jugaba ese equipo. Eera muy divertido de ver, los jugadores tenían un talento espectacular. estaba Marc (Martí), estaba Oli (Arteaga), Bartolomé, Alonso Meana y luego los bestias de los americanos, que eran buenísimos, y Harald Frey, que al final se fue, pero era increíble el equipo que teníamos".

Allí vivió un play-off que no se le ha borrado de la memoria: "Toda la afición se volcó con nosotros, fue una pasada vivirlo desde dentro, no tuvimos la oportunidad de ganar ningún partido, pero creo que dimos la cara. Intentamos que la afición estuviera orgullosa y creo que se consiguió". En esta segunda etapa en Oviedo, en la que él es uno de los grandes protagonistas, el club ha atravesado una etapa diferente y clasificarse para el play-off se ha convertido en algo aún más complicado. Aun así, han estado de cerca de hacerlo y por eso reconoce que tanto él como Dan Duscak y Robert Cosialls, que llevan también tres años en el equipo, tienen "una espina clavada". "Para nosotros tres es más personal porque siempre nos hemos quedado a las puertas, no sé si por suerte o porque no hemos podido llegar con el equipo que teníamos, pero sí que tenemos ahí una espinita clavada de poder disfrutar de un play-off, que para mí es el momento más maravilloso de la temporada, cuando te juegan las castañas: ojalá poder jugarlo este año", dice el de Zaragoza.

Las cosas se han hecho muy bien hasta ahora para estar tan cerca, todo desde el trabajo diario y desde una identidad muy clara como equipo que les ha llevado a superar el récord de victorias seguidas en la categoría, que han establecido en siete: "Es algo que no se piensa, la realidad es que nadie lo esperaba. Creo que tenemos un buen equipo, pero la categoría es súper dura y hay muchos equipos con mucho presupuesto, con mucho nombre y nosotros nos hemos hecho ahí un hueco en la zona alta de la tabla. Hay que estar orgullosos, pero tenemos que ser humildes porque aún no hemos hecho nada grande", advierte el capitán del equipo.

Ese cargo, el de capitán, es algo que no le pesa y que lleva con naturalidad: "He tenido dos buenos tutores, tanto Oliver Arteaga como Marc Martí eran grandes capitanes, seguramente mejores que yo, lo llevo con responsabilidad, pero es más fácil teniendo al lado a Robert (Cosialls) y Dan (Duscak)".

En cuanto al rendimiento que está ofreciendo esta temporada en lo puramente deportivo, de nuevo, le quita importancia. "Es verdad que cada año estoy jugando un poco mejor, Javi (Rodríguez, el entrenador) me ha dado mucha confianza y eso me está haciendo crecer mucho, pero creo que miro más por el equipo que por mí, estoy contento de ser una pieza importante dentro del equipo y que Javi confíe mucho en mí, es un orgullo", añade.

Lobaco, por muchos elogios que le hagan, tiene claro que es "un trabajador". "Me considero un tío trabajador que se esfuerza día a día por ser un pelín mejor. Este año todo el equipo es muy trabajador y eso hace que tengamos una dinámica increíble. Los que seguimos del año pasado hemos intentado que el resto sepan que aquí se viene a trabajar todos los días, que somos un club muy humilde y que necesitamos eso, un esfuerzo máximo, para poder competir en esta Liga".

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Y todo ello en una nueva casa, el Palacio, en la que no pueden estar más a gusto: "Es increíble que vengan 4.000, 5.000 personas. El año pasado era impensable, para mí el club ha hecho un trabajo espectacular. Había mucha incertidumbre en verano de qué iba a ser del Palacio, porque pasar de 1.500 a 5.000 era muy difícil, y la ciudad ha respondido muy bien. Notamos su calor por las calles, la gente te conoce más, y en los partidos la afición cada vez aprieta más".