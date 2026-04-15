Oviedo se convierte en la capital de la gimnasia rítmica con más de 3.000 participantes

Oviedo se convierte esta semana en el gran escaparate de la gimnasia rítmica nacional. Entre el 14 y el 19 de abril, el Palacio de los Deportes de Oviedo acoge el Nacional Base Individual y el Base Individual Masculino de Gimnasia Rítmica, unas citas que reunirán a más de 3.000 personas entre deportistas, jueces y miembros de la organización. Además, en junio estas instalaciones volverán a ser protagonistas con la celebración del CESA, Campeonato de España en Edad Escolar, los días 4 y 5, y de la II Fase de la Liga de Clubes Iberdrola durante las dos jornadas siguientes.

Resultados de la segunda jornada en Oviedo

Este miércoles, en la segunda jornada, se proclamaron vencedoras Zoe Hidalgo (CD Adonia Vícar) en Alevín 2015, Sofiia Porushchenko (G.R. Jennifer Colino) en Alevín 2015 Open y Noa Manzanares (Rítmica C.E.L.), que logró el primer puesto tanto en Juvenil 2007-2008 como en Juvenil 2007-2008 Open.

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En Alevín 2015, completaron el podio María Díaz (Novo Rítmica Madrid), segunda, y Alma Jurado (GR Séneca), tercera. En Alevín 2015 Open, tras Sofia Porushchenko se situaron Zoe Hidalgo (CD Adonia Vícar) y María Díaz (Novo Rítmica Madrid). En Juvenil 2007-2008, acompañaron a Noa Manzanares en las posiciones de honor Martina González (CR Viladecans), segunda, y Paula Palomo (Rítmica Quart de Poblet), tercera. Y en Juvenil 2007-2008 Open, el segundo y tercer puesto fueron para Martina González (CR Viladecans) y Paula Palomo (Rítmica Quart de Poblet), respectivamente.