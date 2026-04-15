Oviedo se cuelga del aro con la temporada del Alimerka y con dos estrellas de la ciudad seleccionadas por la WNBA: "Estamos viviendo un momento muy bonito"

El polideportivo de Pumarín es cada tarde un hervidero de chavales que entran y salen sin parar de los entrenamientos de los diferentes equipos de la cantera del Alimerka Oviedo Baloncesto. No hace tantos años que Iyana Martín y Marta Suárez eran dos más entre toda esa gente que cada día pasa por este emblemático recinto.

La tarde de ayer fue especial en Pumarín porque al buen momento que vive el primer equipo masculino del club, que milita en Primera FEB, metido en puestos de play-off de ascenso a la ACB, se unió la noticia de que dos ovetenses a las que el club ayudó a crecer habían sido seleccionadas para jugar en la mejor liga del mundo, la WNBA. Un sueño que comenzó en Oviedo y que en la madrugada del lunes al martes se hizo realidad.

Paula Bergel, directora de cantera del OCB, que ha vivido todo el proceso de cerca, ponía palabras a lo que siente el club: "Estamos en un momento muy bonito, hace diez días anunciamos el primer contrato de Jorge Arias, que para los que trabajamos en la cantera y lo hemos visto crecer era algo soñado y nuestro deber, y lo de Iyana y Marta es ya el remate a todo esto que estoy diciendo; estas chicas están cumpliendo el sueño de cualquier niña cuando empieza a jugar a baloncesto, que es llegar a la élite. No hay más élite que la WNBA".

Oviedo Baloncesto, en un momento histórico

Bergel reconoce que también el club está "cumpliendo un sueño": "Lleva todo el día el nombre de la ciudad, Oviedo, y del Oviedo Baloncesto en redes sociales, en prensa… Me han escrito padres de la generación de Marta dándonos la enhorabuena. Es el sueño de cualquier club. Se lo decía a las alevines hace un rato: a Iyana y a Marta nadie les ha regalado nada, han trabajado durante toda su vida de una forma súper humilde". Para la directora de cantera del OCB, lo que ha pasado es algo "inimaginable": "Para nosotros como club en una ciudad pequeña, un club de barrio, es un orgullo absoluto". Bergel explica que trasnochó para saber en qué puesto quedaban las dos jugadoras ovetenses en el draft: "Era inevitable y cuando sale Iyana y luego sale Marta... Es que no sé ni cómo explicarlo con palabras". Ella las conoció cuando eran "muy pequeñas, muy pequeñas": "Tengo recuerdo de más pequeñita de Iyana, Marta vino muy pequeña también, en alevines, pero a Iyana la recuerdo ya del baby-basket en el Centro Asturiano; entrenarla era una pasada, es una niña que desprende un talento y una alegría, un aura, que dicen ahora, que no lo tiene nadie, es una pasada; y Marta es líder desde el momento en que entra por la puerta hasta que sale".

Recuerdos de cantera en Pumarín

Las anécdotas se acumulan en la cabeza de Paula, que acababa de hablar con una de las mejores amigas de Marta: "Se me escondía en las antiguas cortinas del polideportivo de Pumarín para no hacer las líneas o el castigo que les tocara, me daban por arriba y por abajo, lo pasé pipa con ellas". Coincide que Bergel está en plena mudanza, empaquetando cosas: "En la estantería de mis hijos hay un bebé con un balón pintado por Marta, ella pintó toda la vida, se diseña sus cosas, está en la estantería de mis hijos desde hace ocho años y ahora esa niña sale en el draft". Las dos jugadoras siempre estuvieron cerca del club en el que pasaron esos primeros años: "Cuando fue MVP del Mundial, Iyana vino a casa, vino a nuestro campus, estaban allí la madre y la hermana… Estuvo una semana con nosotros. Marta hace lo mismo, viene, echa una pachanga y les cuenta sus historias; suelen venir a vernos".

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Jorge Arias pone en valor el trabajo de años

Otro que se alegró fue Jorge Arias, que está viviendo otro sueño, el de intentar clasificar al equipo de Primera FEB para el play-off de ascenso y que además acaba de firmar su primer contrato profesional. "Todo esto que está pasando no es cosa de este año, sino que viene del trabajo previo que se lleva haciendo durante muchos años, el salto al Palacio sí que nos ha dado más visibilidad, pero el trabajo es prácticamente el mismo. Ahora hay que trabajar más y esforzarse más", explica después de entrenar a un equipo de la cantera. En cuanto al draft, reconoce que se puso "muy contento, sobre todo por Iyana, que es la que conozco más de cerca; se lo merece, lleva trabajando muchísimos años y me pone muy contento por ella y por su familia".