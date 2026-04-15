Así será la Vuelta a Asturias 2026: Oviedo refuerza su protagonismo en una edición con televisión y cuatro etapas, un auténtico "vueltón"

La 68.ª edición de la Vuelta a Asturias ya está en marcha. El centro comercial Los Prados acogió esta tarde la presentación oficial de la vuelta asturiana, que se disputará del 23 al 26 de abril con cuatro etapas y con el regreso de la prueba a la televisión. Antes del acto institucional tuvo lugar la inauguración oficial de la exposición histórica de la carrera, instalada en la planta baja del centro comercial, un recorrido visual por la historia de una cita que forma parte del patrimonio deportivo asturiano.

Oviedo, eje de la presentación

El acto, conducido por Juan Mari Guajardo, la voz del ciclismo en España, arrancó con una idea fuerza que se repitió a lo largo de toda la presentación: la identificación de Asturias, y muy especialmente de Oviedo, con el ciclismo. "Oviedo es ciclismo", resumió el periodista y narrador.

Conchita Méndez, concejala de Deportes de Oviedo, subrayó el peso de la capital en la historia de la prueba. "Oviedo es el origen, el final y este año estamos especialmente orgullosos porque este año somos Ciudad Europea del Deporte", afirmó. No en vano, la ciudad volverá a tener un papel central en el recorrido de esta edición, ya que será salida de la primera etapa y meta de la jornada final, con desenlace en la calle Uría.

Durante la presentación se dieron a conocer también los maillots oficiales de la carrera, entre ellos el de LA NUEVA ESPAÑA, patrocinador de la carrera, que distinguirá al líder de las metas volantes.

Respaldo institucional y valor patrimonial

La directora general de la prueba, Cristina Mendo, recalcó el vínculo de la carrera con Oviedo. "Salimos y llegamos a Oviedo porque se lo merece", afirmó, al tiempo que agradeció el trabajo de los cuerpos de seguridad, "que hacen lo más importante, que es velar por los ciclistas y por la gente". En la misma línea, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, incidió en la dimensión colectiva del evento: "500 personas se van a implicar en la Vuelta" y "la Vuelta a Asturias es patrimonio, memoria, presente y futuro", además de "algo que nos hace sentir muy orgullosos de ser asturianos".

Una carrera con dureza y prestigio

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, dejó una de las frases de la jornada al definir la carrera como "la vueltina", aunque matizó enseguida que "nos ha salido un auténtico vueltón". Guillén destacó además la singularidad de una prueba que mantiene sus cuatro días de competición, algo poco habitual en el calendario, y subrayó también el auge del ciclismo femenino al recordar que la Vuelta a España Femenina acabará este año en Asturias, con finales en Les Praeres y el Angliru.

La organización confirmó un trazado exigente, con una dureza que, a juicio del ciclista asturiano Hugo de la Calle, incluso supera a la del pasado año. "Creo que la dureza es mayor que la del año pasado, sigue un poco el patrón de la pasada, pero puede decidir bastante la general desde un inicio", señaló. El corredor incidió especialmente en la importancia del Fitu dentro del desarrollo de la carrera: "Nada más llegar abajo del Fitu ya tienes otro puerto más, va a ser muy importante". Además, dejó claro que afronta la prueba con ambición: "Me marqué como objetivo la Vuelta de este año y vengo con ambiciones, con ilusión y con ganas de correr en casa".

Nombres históricos ligados a la ronda

Hubo también presencia de exciclistas y nombres muy vinculados a la historia de la ronda. Manuel Jorge Domínguez, último asturiano en ser líder de la carrera en 1990, admitió que "ha pasado demasiado tiempo de eso". Coque Uría puso el foco en el desenlace de la etapa de Pola de Lena y recordó que "el año pasado en la final de Pola de Lena ganó un asturiano, a ver si este año pasa lo mismo". Por su parte, Chechu Rubiera definió el final en la zona central como "una llegada muy clásica, muy mítica", además de prever "un final muy emocionante" con muchísimo público un domingo en el corazón de Asturias.

Otro de los nombres propios fue Carlos Barredo, ganador en su día de la Vuelta a Asturias, que destacó la evolución del ciclismo en la región. "El crecimiento que está haciendo el ciclismo asturiano es increíble", señaló, convencido de que la carrera "servirá para mostrar al mundo entero lo que Asturias tiene que ofrecer". En una línea similar, Guajardo insistió en que Asturias "tiene que estar muy orgullosa de sus ciclistas".

Equipos y recorrido de la Vuelta a Asturias

La edición de este año contará con 16 equipos, entre ellos formaciones del máximo nivel como UAE Team Emirates y Movistar, y volverá a proyectar la imagen del Principado dentro y fuera de España. El maillot de metas volantes estará patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, uno de los distintivos presentados durante el acto, y la ronda volverá a articularse en cuatro etapas por distintos puntos de la geografía asturiana.

En cuanto al recorrido, la Vuelta a Asturias arrancará el jueves 23 de abril con una etapa entre Oviedo y Benia de Onís, de 155 kilómetros; continuará el viernes 24 con la jornada entre Llanes y Pola de Lena, de 140 kilómetros; seguirá el sábado 25 entre Figueras y Vegadeo; y concluirá el domingo 26 con salida en Lugones y meta en Oviedo, en la calle Uría.

Marcha solidaria

La Vuelta a Asturias tendrá el domingo 26 de abril una vertiente solidaria en Oviedo con una marcha a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. La actividad, no competitiva y abierta a personas de todas las edades, se celebrará sobre un circuito urbano de 2,25 kilómetros, con salida a las 12.00 horas y llegada prevista en la calle Uría a las 13.00. La inscripción está destinada íntegramente a fines sociales y puede formalizarse a través de la web oficial de la carrera. Cada participante recibirá una bolsa con camiseta, material y avituallamiento.

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