La atleta María Pérez dirige en Oviedo una sesión de técnica de marcha para un centenar de jóvenes

La campeona olímpica de marcha María Pérez protagonizó esta tarde un encuentro con jóvenes atletas asturianos en las pistas de San Lázaro de Oviedo, donde fue recibida por alrededor de un centenar de niños y niñas pertenecientes a diez clubes del Principado. La granadina impartió una sesión centrada en la técnica de la marcha y dejó también varios mensajes sobre el valor del deporte en la formación personal.

Oviedo, escaparate del atletismo asturiano

La atleta andaluza enmarcó la actividad dentro de una semana “especial” para el atletismo en Asturias, con motivo de la gala nacional que se celebrará este sábado en la capital asturiana, y elogió el ambiente deportivo que se respira en la ciudad. “A Oviedo le viene muy bien lo de capitalidad europea del deporte, porque desde que he llegado solo he visto niños practicando deporte”, afirmó.

María Pérez, campeona olímpica, en Oviedo / María Rendueles

Defensa del deporte más allá de las disciplinas mediáticas

María Pérez destacó la importancia de fomentar no solo las disciplinas más mediáticas, sino también aquellas que tienen menos presencia televisiva. “La actividad física y deportiva es lo más importante. No solo hay que practicar los deportes que conocemos y que se ven en la televisión, como el baloncesto o el fútbol, sino también otros muchos en los que Oviedo y Asturias tienen tradición”, señaló, en alusión también al auge de otras modalidades en la comunidad.

María Pérez y el valor de los referentes femeninos

La marchadora reconoció haberse emocionado al ver el recibimiento de los más pequeños. “Se me ponen los pelos de punta”, confesó, antes de subrayar la responsabilidad que siente al haberse convertido en espejo para tantos niños y niñas. “Si algo he podido aportar con mis resultados a que esos niños tengan ahora referentes femeninos, quiere decir que algo bueno he hecho aparte de conseguir medallas”, reflexionó.

Deporte, disfrute y valores para los más jóvenes

Antes de saltar a la pista con los jóvenes, María quiso lanzar un mensaje claro tanto a los deportistas como a sus familias, apelando a vivir el deporte desde el disfrute y no desde la presión. “Les diría que disfruten, que disfruten del deporte, porque esto es muy largo”, explicó. En esa misma línea, pidió a padres y madres que no conviertan la práctica deportiva en una exigencia desmedida: “Hay que dejar a los niños que disfruten, que se diviertan jugando. A esta edad, el deporte es socializar, abrirse al mundo y ser mejores personas”.

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