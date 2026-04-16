La campeona del mundo María Pérez inspira a los alumnos del Loyola de Oviedo con un mensaje sobre esfuerzo y referentes femeninos

La campeona olímpica de marcha María Pérez visitó esta mañana el colegio Loyola de Oviedo, donde mantuvo un encuentro con alumnos de primero de Bachillerato dentro de las actividades organizadas con motivo de la gala nacional de atletismo, que se celebrará este sábado en la capital asturiana. La presencia de la atleta andaluza en el centro también sirvió como gesto de agradecimiento al colegio por la cesión de sus instalaciones durante el Campeonato de España de trail disputado el pasado domingo.

Referentes femeninos en el deporte

En una charla cercana y distendida en el salón de actos, Pérez dejó varios mensajes que conectaron con los estudiantes, entre ellos una reflexión sobre la falta de referentes femeninos en el deporte durante su infancia. “Cuando yo practicaba deporte, en 2008, no había una mujer en el deporte. Yo veía a Alonso, a Nadal, pero no tenía deportistas femeninas”, explicó. Ahora, en cambio, aseguró tener “la suerte” de competir con una de sus propias ídolos, la italiana Antonella Palmisano, a la que señaló como “referente y rival”.

El valor del esfuerzo y el camino recorrido

La marchadora, una de las grandes figuras del atletismo español, también puso el foco en el valor del esfuerzo y del camino recorrido. “Estoy orgullosa de la persona que he creado. Me fui de casa a los 15 años en busca de un sueño”, relató. María Pérez recordó que procede de “un pueblo de 800 habitantes donde no había una pista de atletismo” y reconoció que, en su caso, “la realidad superó mis sueños”. Por encima de medallas y reconocimientos, aseguró quedarse con “todas las personas” que le ha dado este deporte y con la familia que ha construido a su alrededor.

La desconexión de las redes sociales

Otro de los mensajes que más interés despertó entre los alumnos fue su reflexión sobre el uso del móvil y las redes sociales. María Pérez explicó que, antes de competir, opta por apartarse de ellas para centrarse mejor y vivir con más calma. “Cuando me quito las redes sociales noto que soy más feliz”, afirmó. “Estamos muy influenciados por lo que pasa en un minuto y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor”. La atleta añadió que, cuando deja el teléfono a un lado, presta “más atención a las personas”.

Presión, motivación y aprendizaje

A lo largo del encuentro, los estudiantes le preguntaron por su preparación, su trayectoria, la presión de la alta competición, sus planes de futuro e incluso por aspectos más personales de su día a día. María Pérez explicó que su motivación no está tanto en los grandes resultados como en la mejora constante. “Mi motivación es mejorar en pequeñas cosas”, resumió. Sobre la presión de los grandes escenarios, dejó una de las frases más llamativas de la mañana: “Me gusta tener presión; la presión es la que yo me autogenero, no la medalla que quiero ganar”. Y añadió una advertencia nacida de la experiencia: “Cuando te obsesionas con algo, a veces no te sale”.

También hubo espacio para hablar del sufrimiento que acompaña al alto rendimiento, una dimensión que la atleta no escondió ante los alumnos. “Cuando estoy sufriendo en una competición es lo que más me gusta”, dijo entre risas. “Es el enganche”. María Pérez confesó igualmente que cuando pierde una carrera siente primero “frustración” y después intenta quedarse con el aprendizaje. “Si nos equivocamos, aprendemos”, señaló, reivindicando la autocrítica como una herramienta de mejora.

El punto de inflexión de su carrera

La campeona olímpica recordó, además, el momento de inflexión que vivió entre 2021 y 2022, cuando tuvo que replantearse su carrera. “Yo me preguntaba qué podía cambiar”, explicó sobre una etapa en la que optó por introducir cambios importantes en su equipo de trabajo. De aquella experiencia sacó una conclusión clara: “Aunque tomemos decisiones que no nos gustan, hay que verlo en positivo para sacar partido de uno mismo”.

Los Ángeles 2028 y el relevo generacional

Preguntada por sus próximos retos, señaló que su gran objetivo está en Los Ángeles 2028. Sobre una hipotética retirada, admitió no saber aún cuándo llegará ese momento, aunque tiene claro que “hay que dar paso a las nuevas generaciones”. Y al recordar a la niña que empezó a soñar con el atletismo, dejó una reflexión cargada de emoción: le diría que se sintiera orgullosa de todo lo conseguido, porque “los mejores años” de su vida los ha vivido en este deporte.

La huella de la charla entre los alumnos

La visita dejó huella entre los alumnos del Loyola. Michelle de Anta valoró especialmente el contenido de la charla y su aplicación más allá del ámbito deportivo. “Yo no la conocía, pero la verdad es que me ha parecido muy importante conocerla, ya que nos ha contado todo esto. Me parece que es un ejemplo, en un deporte que no se suele ver, y que realmente se ve que tiene muchísimo trabajo detrás, muchísimo esfuerzo y que incluso se puede aplicar a muchos ámbitos de nuestra vida, no solo al deporte”, señaló.

En la misma línea se expresó Patricia Bella, que también destacó la cercanía de la campeona olímpica y la manera en la que respondió a las preguntas. “Yo tampoco la conocía, pero la verdad es que me parece muy interesante”, comentó. La alumna relacionó además la charla con la experiencia de su hermano en el atletismo inclusivo: “Mi hermano hace atletismo en un club de aquí de Oviedo, el club Sétivo, que es muy peculiar porque acoge también a gente con neurodivergencias. En general, la charla me ha parecido muy cercana, tanto por ese hecho como por la manera en la que ha ido respondiendo a las preguntas”.

Más visibilidad para el deporte femenino

Michelle de Anta subrayó, además, la necesidad de impulsar más actividades de este tipo para dar visibilidad al deporte femenino. “Creo que sí que es muy importante, porque te puedo decir algunos deportistas, sobre todo masculinos, pero femeninos realmente no te sé decir casi nadie”, afirmó.

Oviedo, escenario de la gala nacional de atletismo

Ya al término del acto, María Pérez posó para una fotografía conjunta con los alumnos en el patio del colegio. Destacó el interés de las preguntas planteadas por los alumnos, al considerar que en ellas “se resume un poco lo que en la vida es un deportista”, y elogió tanto las instalaciones del Loyola como la actitud de los estudiantes. “El colegio me ha parecido una pasada”, aseguró. “Son unos privilegiados de poder estudiar aquí”, añadió, sorprendida por la amplitud del recinto y por sus recursos deportivos.

Sobre la gala nacional de atletismo, que este año se celebra por primera vez fuera de Madrid y tendrá como sede Oviedo, la campeona olímpica consideró “perfecto” que el evento se abra a otros lugares. “También nos gusta viajar, disfrutar y ver otras cosas”, afirmó. Pérez agradeció además poder participar durante varios días en distintas actividades en la ciudad y defendió el potencial atlético de la capital asturiana: “Oviedo tiene mucha vida”.