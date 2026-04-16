El kárate asturiano demuestra su fuerza con 14 medallas y con José Magadán como bicampeón en el Nacional

Los karatekas asturianos completaron una gran actuación en el Campeonato de España Máster celebrado en La Nucía el pasado fin de semana. Gracias a su nivel sobre el tatami, el Principado logró el tercer puesto en el medallero con un total de 14 preseas, seis de ellas de oro. Uno de los más destacados fue José Antonio González Magadán, quien se proclamó campeón de kumite en su categoría (VetX3 Masc 51-60 >75kg) y campeón de kata duo junto con su alumno Álex Gil.

José Magadán con sus dos medallas en el Nacional / FAKYDA

También consiguieron regresar a Asturias con medalla de oro César Castaño (Kumite VetX2 Masc 41-50 <75kg), Daniél Morán (Kumite VetX3 Masc 51-60 <75kg), Valentín Marcos Nieto (Kata vet. 2 masc. 41-50) y Vicente Yangüez (Kata vet. 2 mas. S.R.K 30). La única medalla de plata del Principado la logró Lara Herrero (Kata vet. Fem 35-40) y hubo hasta siete preseas de bronce durante el campeonato: Ana Clara Gamón (Kumite VetH1 Fem ≥51), Alejandro Gil (Kata vet. 2 mas. 41-50), José Ángel Rodríguez (Kata vet. 4 mas. 51-55), María del Rosario Peña (Kata vet. 4 fem. 51-55), Yolanda de la Roca Pascual (Kata vet. 4 fem. 56-60), Carlos León Mariezcurrena (Kata vet. 5 mas. 56-60), Rodríguez Castro y Martínez Díaz (Kata equipos vetd. 1 35-50).