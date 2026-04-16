Oviedo acoge la primera gran cita de ciclismo adaptado en Asturias con el I Trofeo Paralímpico Principado

Oviedo será escenario el próximo 18 de abril de un acontecimiento histórico con la celebración del I Trofeo Paralímpico Principado de Asturias, una prueba que sitúa a la capital asturiana en el mapa del ciclismo adaptado nacional. La competición se celebrará el próximo sábado, a partir de las 15:30 horas en la zona de Las Campas, en La Florida.

Esta primera edición, organizada por la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, está incluida en el calendario nacional siendo está la última prueba de la Copa España. En ella se reunirán destacados deportistas paralímpicos en un evento que combinará espectáculo, inclusión y alto nivel competitivo. Se trata de la primera prueba de este tipo que se celebra en Asturias, un paso firme en la apuesta por impulsar el ciclismo adaptado en la región y dar visibilidad a una disciplina en crecimiento.