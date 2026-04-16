La perla asturiana Iyana Martín, drafteada para disputar la WNBA, al detalle: “Jugar en esta liga es el sueño de cualquiera”

Pase lo que pase, Iyana Martín (Oviedo, 2006) ya es historia del baloncesto asturiano. La ovetense, del Perfumerías Avenida de Salamanca, se convirtió en la primera jugadora del Principado -junto a Marta Suárez- en ser drafteada para jugar en la WNBA, la mejor liga del mundo. Martín, internacional absoluta con España, fue seleccionada por Portland Fire, aunque no irá ahora a jugar a Estados Unidos. La joven, de apenas 20 años, admite estar abrumada por todas las emociones que ha vivido estos días y conversa con LA NUEVA ESPAÑA sobre este logro y su incipiente carrera.

Han sido días intensos, ¿sigue en una nube?

Ahora estoy un poco más tranquila y lo veo todo con más claridad, pero han sido un par de días de muchísimas emociones. No he sido realmente consciente de todo lo de la WNBA hasta el día del draft, pero me parece muy heavy. Es una cosa que tengo muy presente, pero no tanto para este verano, y no estaba tan pendiente. Siento muchísimo orgullo de que me elijan en el séptimo puesto cuando probablemente no vaya a estar este verano. Fue un orgullo para mí.

¿Por qué prefiere dar el salto a la WNBA más tarde?

Mi idea, en principio, es descansar. Vengo de dos años en liga muy intensos, de un verano con la Selección en el que también me he puesto enferma y mi cuerpo y mi cabeza necesitan descansar ahora mismo. Es todo muy rápido y quiero priorizar mi bienestar. No quiere decir que no vaya a estar en un futuro, pero este año empalmar una liga, con un posible Mundial y otra liga… no creo que sea capaz de poder hacerlo todo y estar sana. Es una cosa que tenía bastante pensada y creo que voy a mantener mi decisión.

¿Se ha marcado algún plazo?

De momento, no. Voy al día a día, aquí estamos jugándonos partidos importantes para ir al play-off. Estoy centrada en la liga, descansar un poco en verano y en ese posible Mundial, a ver si estoy convocada. No es una cosa que haya pensado todavía.

Volviendo a ese histórico día, ¿cómo lo vivió?

Estaba aquí en Salamanca y me vinieron a ver dos amigos de Asturias. Estuve con ellos viéndolo desde casa. Mi padre también se quedó despierto e iba hablando con él y con Cris, mi agente.

¿Se esperaba salir tan arriba en ese pick número 7?

Si me lo imaginé, pero otra cosa es que pensase que se fuese a hacer realidad. Yo iba viendo las expectativas y cuando ponían rankings salía la séptima, la octava, la duodécima… decía: “mira estoy ahí”, pero al no tener muy claro si iba a estar este año, tampoco esperaba que me fueran a coger tan pronto. Agradezco a Portland aunque aún no vaya a estar. Creen en mí, creen en mi trabajo y me hace mucha ilusión.

Fue la primera asturiana de la historia en ser seleccionada por la WNBA, ¿qué se le pasa por la cabeza?

La gente que me conoce lo sabe. Soy súper patriota, llevo la bandera de Asturias a todas partes y mi colgante con la cruz. Siempre que voy a los sitios saben de dónde soy porque es de las primeras cosas que comento. Poder representar a Asturias en este tipo de momentos y en estas competiciones de tanto nivel es increíble. También me hace mucha ilusión que esté Marta Suárez.

Que lo consiga una asturiana es histórico, pero que lo consigan dos…

Marta se lo merece muchísimo, ha trabajado un montón y se lo ha ganado. Ha hecho unos números increíbles esta temporada y se lleva hablando de ella muchos años. Se le nota que le mola el basket, es muy intensa jugando y es más que merecido ese draft. Seguro que le va a ir genial y me alegro un montón por ella. Espero que no seamos las últimas y que siga saliendo gente de Asturias.

También Awa Fam (drafteada en el número 3) ha hecho historia

Es una de mis mejores amigas desde que tenemos 13 años. Siempre hemos ido juntas a las selecciones, debutamos a la vez con la absoluta y hemos vivido muchas experiencias que nos han unido un montón. Ella siempre lo ha tenido muy claro y se lo merece mucho. Estoy muy contenta por ella porque ha sido su sueño y ver a gente cumplirlos por que se lo merecen… qué te voy a decir.

El éxito puede ser un impulso para las nuevas generaciones

Es de las cosas que más ilusión me hace. Estoy muy agradecida de que muchas niñas me tengan como un referente en estas cosas. Me fui muy pronto de Asturias porque tenía una oferta donde podía trabajar para ser profesional. Ojalá muchas pudieran quedarse aquí y tuvieran esos recursos para llegar lejos sin tener que irse.

Ellas buscan cumplir el mismo sueño que ha logrado usted

A mí siempre me ha gustado el baloncesto y cuando más iba creciendo me iba gustando más a altas intensidades. Llegar a jugar con la absoluta siempre fue un sueño para mí y lograrlo ha sido increíble. La WNBA, aunque no sea una prioridad para mí ahora mismo, es el sueño de cualquiera que juegue a esto.

Para llegar al mundo profesional tuvo que sacrificar muchas cosas, ¿qué fue lo peor?

El irme de casa tan pronto. Con 14 años te vas de casa, dejas a tus amigos y familia y justo pilló el Covid en el que apenas se podía visitar. Fue un año complicado y me costó mucho irme de casa, pero ahora lo miro y jamás hubiese cambiado mi decisión. Fue la mejor que pude tomar, pero sacrificas cosas por lo que quieres y está bien. Puede salir mal, pero no pasa nada, y tomamos decisiones pensando en lo mejor para ti.

¿Ha recibido alguna felicitación especial?

Todos los mensajes me han hecho mucha ilusión, pero sí que me pareció especial que me escribiese Pau Gasol, un ídolo para todos, y dije wow. Todavía sigo contestando mensajes al teléfono, pero todos son especiales.

¿Qué le parece su nueva franquicia, Portland Fire?

Cuando hablé con ellas me gustó mucho. Tienen una idea de juego un poquito más europeo que me gusta porque me siento muy cómoda cómoda. Un juego de muchas transiciones y bloqueo directo. Si ves el equipo, muchas jugadoras son europeas. Es un sitio en el que me veo jugando.

En el Perfumerías Avenida las cosas van bien este curso

Ha sido un año con muchos altibajos. Empezamos el equipo de cero, con solo dos jugadoras del año pasado. Son muy trabajadoras y lo han hecho todo muy fácil. Estoy muy contenta con el equipo que tenemos y ahora queremos luchar la cuarta plaza para tener una mejor posición en los play-offs.

¿Dónde ha notado más crecimiento estos últimos años?

Mi crecimiento ha sido exponencial. El pasado, en el que viví sola por primera vez, fue un momento de entender qué quiero ser y dónde tengo que mejorar. Esté año también asumí más responsabilidad y liderazgo en el equipo y sí que he crecido mucho.

Y el Mundial de septiembre está a la vuelta de la esquina

Jugarlo sería increíble. Tengo muchísimas ganas y expectativas. Somos España y vamos a ir a por todas a ganar lo máximo posible y a disfrutar del basket allí. Tenemos un equipo muy chulo, lo hicimos bien en el Europeo y hay que llegar lo mejor preparadas posible para optar por medalla.

¿Qué objetivo se marca de cara al futuro?

Mi objetivo como jugadora es mejorar. Tengo 20 años, evidentemente están pasándome cosas muy chulas, pero todavía tengo un largo recorrido para seguir creciendo y seguir disfrutando. Yo juego a esto porque me gusta y mi objetivo es ser mejor y jugar al máximo nivel que pueda.

Desde la distancia, ¿cómo ve al baloncesto asturiano?

Noticias relacionadas

Intento seguirlo lo máximo que puedo. Mi hermana juega en el OCB y la sigo un poco más. Creo que hay que seguir creciendo y dando oportunidades de mejora a las jugadoras. También sigo mucho a los chicos porque uno de mis mejores amigos, Jorge Arias, juega también en el OCB. Que hayan abierto el Palacio supone un crecimiento exponencial y hace que crezca el baloncesto asturiano. Estoy orgullosa de que estén luchando por el play-off, en especial por Jorge.