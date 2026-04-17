El Bádminton Oviedo, a por la final de la Liga Nacional de Clubes

El Club Bádminton Oviedo afronta una de las citas más exigentes de la temporada con la visita a la pista de Cartagena, uno de los grandes favoritos al título liguero. El conjunto asturiano buscará competir al máximo nivel en una eliminatoria que pone en juego el acceso a la final de la máxima categoría nacional.

El equipo ovetense afronta este domingo 19 de abril, a partir de las 11:00 horas, la semifinal de la Liga Nacional de Clubes de División de Honor, en la que se medirá a Puertas Padilla Cartagena, primer clasificado del grupo B, tras haber concluido segundo en el grupo A.

El entrenador del conjunto ovetense, Alberto Zapico, reconoce la ilusión con la que el equipo llega a esta cita. “Estamos todos muy ilusionados con el partido que tenemos ahora justo delante. Es algo por lo que llevamos trabajando toda la temporada y nuestras expectativas son sacar nuestro mejor nivel, tratar de ponerlo lo más difícil posible allí en su casa y, por qué no, pelear por la victoria”, señala.

Será además la primera semifinal de División de Honor para Zapico al frente del equipo, aunque el técnico asegura que afronta el encuentro con la misma idea que cualquier otro compromiso del curso. “Por mi cabeza pasa lo mismo que para cualquier partido: alinear al mejor equipo para defender los intereses del grupo y del club y poder ser lo más competitivos posible en casa del gran favorito de esta temporada para llevarse el título de Liga”, explica.

Sobre el rival, Zapico destaca el potencial de una plantilla construida para aspirar a todo. “Es un rival que ha hecho un equipo muy potente. Tiene varias alineaciones de primer nivel, tanto con jugadores nacionales que sacan resultados en todos los másteres absolutos aquí en España como con fichajes a nivel internacional, especialmente en los individuales femeninos, además de algún refuerzo en los individuales masculinos y en los dobles, que le hacen un equipo muy fuerte”, analiza.

Pese a la dificultad del cruce, el técnico del Club Bádminton Oviedo confía en la evolución del equipo y en su capacidad para competir ante cualquier rival. “Somos un equipo que está en crecimiento. La temporada pasada ya demostró que puede estar entre los mejores del país y esta también hemos ido dando pasos hacia adelante. Hemos hecho muy buenos encuentros ante rivales como el IES La Orden, actual campeón, contra el que estuvimos a un punto de vencer aquí en casa”, recuerda.

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El preparador ovetense tiene claro el camino para mantener vivas las opciones del equipo en Cartagena. “Tenemos nuestras opciones, pero pasan por hacer un encuentro perfecto, cuidar mucho los detalles y, en los momentos decisivos de los partidos, estar acertados para poder llevarnos el gato al agua”, concluye.