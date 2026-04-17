Cita clave en La Tejerona: El Hello Rentacar Astures se juega la permanencia en la élite

El Hello! Rentacar Astures se juega la permanencia en el Top 10 Iberdrola este sábado en el Pabellón de Deportes de La Tejerona. A partir de las 17:30 horas, el conjunto gijonés recibe en casa al UD Ibiza-Bádminton Pitius, en el encuentro correspondiente al partido único de play down por la permanencia en la máxima categoría del bádminton nacional. Será un encuentro a vida o muerte, pues el equipo que gane continuará la próxima temporada en la élite.

El Astures finalizó la fase regular como quinto clasificado del Grupo A y se enfrentará a un Ibiza que fue cuarto en el Grupo B. Ambos equipos cuentan con jugadores que recientemente han participado en el Campeonato de Europa disputado en Huelva, lo que garantiza un enfrentamiento de máximo nivel deportivo. “Sabemos que es un encuentro muy difícil y todo el equipo está muy motivado. De verdad confiamos en nosotros para poder sacar el encuentro y llevarnos la victoria. Me encuentro con muy buenas sensaciones”, admite la jugadora Claudia Leal.