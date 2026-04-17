La Federación Asturiana de Judo desplaza a 41 jóvenes al Nacional Escolar

Con toda la ilusión del mundo y con muchas opciones reales de completar una gran competición partió este mediodía del Aeropuerto de Asturias la selección infantil y cadete que representará a la Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados en el Campeonato de España Escolar. Un equipo joven pero con gran trabajo detrás para competir de tú a tú en Palma de Mallorca, una ubicación novedosa por la insularidad, un esfuerzo económico para la FAJYDA que ha buscado los recursos para no fallar a la cita, y en definitiva un gran aliciente para toda la expedición.

En la categoría infantil competirán: Elena Fernández, Covadonga González, Genoveva del Mar Martínez, Inés Gourmand, Carlota Miranda, Iria González, Sandra Morís, Lara Berrocal, Andrea Santos, Xana Menéndez, Rubén Rionda, Martín Pérez, Guillermo Fernández, David González, Iván Akimov, Pablo Placeres, Unai Cuervo, Hugo Viña, Aleix González y Miguel Ramos.

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En categoría cadete competirán: Jimena Álvarez, Valeria Coronado, Alba Riera, Patricia Morales, Covadonga Magdaleno, Rebeca Pilar Blanco, Alba Sánchez, Nerea López, Yara Esther Álvarez, Carmen Galache, Anxo Regueiro, Jesús Campelo, Carlos Aramís del Valle, Adrián González, Saúl Fernández, Diego Gayol, Juan Sánchez, Gonzalo Gayol, Enol Gallego, Ricardo Olay, y Daniel Rodríguez-Ulibarri. 41 judokas que estarán acompañados por los técnicos Mario Crespo, Iván Álvarez, María Estrada y Raquel Arias. Agustín Maseda y el presidente de la FAJYDA José Ramón Díaz Maseda acuden como delegados.