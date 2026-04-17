El Grupo Covadonga abre el 21 de abril las inscripciones para su Minicampus de verano 2026

El Grupo Covadonga abrirá el próximo 21 de abril el plazo de inscripción para una nueva edición del Minicampus, una de las actividades estivales con mayor seguimiento entre las familias de la entidad. El programa, que se desarrollará durante las mañanas de lunes a viernes, volverá a presentarse este verano como una alternativa pensada para facilitar la conciliación y, al mismo tiempo, ofrecer a los niños una propuesta de ocio vinculada al deporte.

La iniciativa alcanzará en 2026 su séptima edición después de consolidarse en los últimos años como una de las ofertas más demandadas del club. De hecho, en 2025 registró 2.017 inscripciones, la cifra más alta desde su puesta en marcha, un dato que confirma la buena respuesta de los socios a un formato que mezcla actividad física, aprendizaje y entretenimiento.

La programación está orientada a la iniciación deportiva mediante juegos y ejercicios adaptados a cada franja de edad, con el objetivo de trabajar destrezas básicas y favorecer también la convivencia y el trabajo en grupo. Todas las actividades estarán dirigidas por personal cualificado.

Otro de los aspectos que el club destaca de esta propuesta es la flexibilidad organizativa. Las familias podrán combinar distintos minicampus incluso dentro de una misma semana y completar la jornada con servicios complementarios, como la opción de madrugadores, la salida a las 14.15 horas o el comedor con recogida a las 16.00.

El periodo de matrícula arrancará el 21 de abril a las 9.00 horas y podrá formalizarse tanto a través de la página web del Grupo Covadonga, disponible durante todo el día, como de manera presencial en las oficinas. Las plazas estarán limitadas a la capacidad de cada grupo.

La entidad también ha establecido varias normas de funcionamiento para ordenar el proceso de inscripción. Cada socio únicamente podrá apuntarse a las actividades correspondientes a su edad, solo se permitirá un inicio de sesión por usuario en la web y, en el caso de las inscripciones presenciales, cada persona podrá tramitar un máximo de dos altas, salvo en unidades familiares. Además, el club se reserva la posibilidad de suspender aquellos grupos que no alcancen un mínimo de seis participantes hasta catorce días antes del inicio de cada turno.

De cara a las familias, el Grupo Covadonga habilitará un apartado específico en su web con toda la información actualizada sobre el Minicampus. Entre las cuestiones a tener en cuenta figuran la imposibilidad de realizar cambios de semana o de actividad, así como devoluciones o cancelaciones. También se recuerda que el 29 de junio, al coincidir con una jornada festiva, no habrá actividad, por lo que esa semana tendrá un importe reducido.

Condiciones y funcionamiento del programa

Los cobros se efectuarán de manera escalonada durante los meses de junio, julio y agosto, en función de las semanas contratadas. Asimismo, la organización pide a las familias que comuniquen con antelación cualquier circunstancia concreta de los menores, como alergias, necesidad de medicación o apoyos específicos, para garantizar una atención adecuada.

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Con esta nueva convocatoria, el Grupo Covadonga refuerza una oferta que se ha asentado en su programación veraniega y que busca combinar actividad, ocio y conciliación durante las vacaciones escolares.