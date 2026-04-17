El histórico Oli Arteaga: "El Alimerka Oviedo se la puede liar a cualquiera"

Oliver Arteaga (El Hierro, 1983) es el único jugador al que el club le ha retirado la camiseta en toda la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto. La elástica con el número 12 del eterno capitán del OCB lleva colgada de la pared de Pumarín, donde cada día se entrenan un montón de jugadores de la cantera azul, desde que anunció su salida de la entidad en la temporada 22-23, en la que lideró a un equipo que sufrió hasta la última jornada por salvar la categoría en un año muy complicado.

Tras su adiós, Arteaga regresó a su tierra y ahora reside en Tenerife. Tras un tiempo en el que tomó algo de distancia con el baloncesto, Arteaga ha vuelto para colaborar con el equipo de la liga U22 del CB Canarias, donde ayuda a la formación de los jugadores interiores. "Dejé pasar un tiempo y después de dos años sin hacer nada relacionado con el baloncesto me picó un poco el gusanillo y le pedí al club hacer alguna cosa esporádica. Me comentaron la posibilidad de ayudar al cuerpo técnico del U22. Al principio no quería involucrarme tanto, pero acepté y la verdad es que está siendo una experiencia muy chula ayudar a gente que está intentando hacerse un hueco en el mundo profesional", explica a LA NUEVA ESPAÑA en conversación telefónica.

"Con el trabajo en el U22 he tenido menos tiempo de ver los partidos del Oviedo Baloncesto esta temporada, pero estoy informado y me cuentan lo que se está viviendo en el Palacio de los Deportes de Oviedo, el ambiente que hay. No esperaba que fuera tanta gente, sinceramente, además sigo en contacto con mucha gente de allí, con Fernando Villabella, con Ignacio Cavanilles, tengo un chat con gente que estuvimos en el club y bromeamos mucho con que nos equivocamos de época para estar en el OCB", relata uno de los jugadores que más partidos ha jugado en la LEB Oro (Primera FEB) y el que más rebotes ha cogido en la historia de la categoría.

Para Oliver Arteaga, todo lo que está sucediendo es "maravilloso". "Me alegro mucho por el impacto que está teniendo el Palacio, lo han montado muy bien, me sorprendió que al principio los aficionados se engancharon sin tener tan buenos resultados, es verdad que el equipo siempre ofrece lucha, garra y que hace un juego dinámico, ahora encima han llegado los resultados; es el estilo de Javi Rodríguez, jugar rápido, con cincos que son cuatros, siempre lo ha tenido claro", señala alguien que precisamente llegó al OCB porque le convenció el entrenador gallego cuando estaba como ayudante de Carles Marco.

El excapitán del equipo de Oviedo está "contento por todo el club". "Fueron seis años y tengo muy buenos recuerdos y muchas amistades", añade. En cuanto al entrenador, Javi Rodríguez, es alguien al que conoce "desde que éramos compañeros en Manresa, fue él el que contactó conmigo para ficharme, el primer año fue muy bueno y su primer año como primer entrenador tengo también un gran recuerdo, jugamos muy bien, el segundo año las cosas se torcieron, fue un año duro, el año del covid y acabó todo como acabó. Cuando éramos compañeros ya era un entrenador dentro de la pista, ha tenido una evolución lógica y ha ido mejorando".

Arteaga rememora lo que era ser un pívot estando Javi Rodríguez en la pista como base del equipo: "Era una tensión continua, como te despistaras te llevabas un balonazo en la cara, tenía una visión de juego tremenda y era un líder". Como pívot, el estilo del técnico gallego requiere "un esfuerzo muy grande". "Tienes que saltar al dos contra uno, pero al final lo haces y ya está, es una cuestión de predisposición y además por ahí va el baloncesto moderno, en Canarias también nuestras defensas son bastante agresivas, con jugadores grandes que son más móviles", añade.

Otro al que conoce bien en la plantilla del Oviedo Baloncesto es al actual capitán, Raúl Lobaco, un jugador en el que siempre tuvo mucha confianza: "Coincidí con él en su primera etapa, es verdad que no tuvo protagonismo, pero lo veías entrenar y a mí me gustaba mucho, ahora ha tenido la oportunidad de tener un rol protagonista y está haciendo muy buenas temporadas, con un rendimiento espectacular y además es muy buen chico; se merece todo lo bueno que le pase". De hecho, para Arteaga una de las claves de este equipo es que "ha encontrado un grupo de nacionales, Dan Duscak, Lobaco, Cosialls, a partir de los que ir construyendo, un bloque con el que crecer".

También fue testigo de los primeros pasos de Jorge Arias, el canterano que acaba de firmar su primer contrato como profesional, con el que tiene una anécdota en un partido fuera de casa: "Me pusieron en la habitación con él, entré y estaba haciendo los deberes, le hice una foto y se la mandé a mi mujer. Una vez que vine a Oviedo se la enseñé y le hizo mucha gracia".

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Arteaga no es de los que vendan la piel del oso antes de cazarlo, por eso tiene más valor aún su optimismo con respecto a la posibilidad de Oviedo Baloncesto de clasificarse para el play-off de ascenso a Primera FEB: "El calendario es factible, sería una sorpresa que no lo consiguieran, sobre todo por el nivel que están dando en la segunda vuelta, hay que ser optimistas, espero que sí y una vez allí con la manera que tiene el equipo de competir, sin tener una presión excesiva, hay que ser ambiciosos e ir a por todas; equipos como Oviedo, sin miedo ni presión, se la pueden liar a cualquiera". Palabra de capitán.