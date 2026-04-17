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José Suárez "Cohete" sorprende en el rallye de Sierra Morena: marca el mejor tiempo en la clasificación

Toma salida con el Škoda Fabia en el tramo de calificación

José Suárez &quot;Cohete&quot; sorprende en el rallye de Sierra Morena: marca el mejor tiempo en la clasificación

José Suárez "Cohete" sorprende en el rallye de Sierra Morena: marca el mejor tiempo en la clasificación

J. Pino

El praviano José Suárez "Cohete" sorprendió a todos sus rivales europeos y españoles y marcó el mejor crono en el tramo de calificación del rallye Sierra Morena, en Córdoba. Es la primera prueba puntuable para el Europeo.

El segundo mejor tiempo lo marcón Mikolaj Marczyk con otro Fabia RS Rally2. Segundo español y noveno de la general fue el gallego Jorge Cagiao con otro Škoda.

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Mañana se disputan 7 tramos y el domingo la prueba llega a su fin con con 6 tramos más.

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