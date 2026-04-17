El judo y el parkour, las actividades más demandadas en el Grupo Covadonga este verano

El crecimiento sostenido del Minicampus del Grupo Covadonga no es casual. Detrás de su organización está un equipo que ajusta cada detalle en función de la experiencia acumulada y de la demanda de las familias. Eva Fernández, coordinadora de actividades del club, explica que la clave está en “escuchar mucho” y adaptar la oferta año tras año.

“Cada edición introducimos pequeños cambios en función de lo que vemos que funciona mejor o de lo que nos solicitan”, señala. Este verano los minicampus comienzan el 22 de junio y una de las principales novedades responde precisamente a esa demanda: el parkour prácticamente duplica su capacidad con la creación de dos grupos. “Había muchísima demanda y era una actividad que se nos quedaba corta”, reconoce.

También evoluciona el formato de algunas disciplinas. Es el caso del judo, cuyos campus pasan a ocupar semanas completas. “Antes eran solo tres días y ahora se equiparan al resto de actividades, lo que facilita la organización a las familias”, apunta.

Más allá de esos ajustes, Fernández pone el acento en la dimensión organizativa de una propuesta que moviliza a cientos de niños durante todo el verano. “Son muchas semanas seguidas y muchos grupos distintos, por eso es fundamental tener una estructura flexible”, explica. Esa flexibilidad también se refleja en el sistema de matrícula, ya que el plazo de inscripción no se cierra en una fecha concreta, sino que permanece abierto hasta que se completan las plazas disponibles en cada grupo. “Hay familias que piensan que si no se apuntan pronto se quedan sin sitio, pero si hay vacantes pueden hacerlo incluso el mismo día”, aclara.

La coordinadora recuerda además que el club ha habilitado un canal específico para resolver dudas de las familias o atender circunstancias concretas relacionadas con los menores, como alergias, necesidades especiales o cuestiones vinculadas al comedor. Para ello, pueden dirigirse al correo campus@rgcc.es.

Entre las novedades de este año figura también una semana específica en la sede de Mareo, prevista para la primera semana de septiembre. En este caso, la oferta será más reducida, con 40 plazas, aunque con un horario más amplio, de 9.00 a 19.00 horas. La inscripción para este turno se abrirá más adelante, el 14 de julio.

Fernández también pone el acento en el trabajo que el club realiza en materia de inclusión, con un minicampus específico para menores con necesidades especiales. Se trata de un grupo reducido, de ocho plazas, con atención muy individualizada y adaptaciones en función de cada caso. “A veces hay incluso un técnico por niño, dependiendo de las necesidades que tenga”, explica.

Inclusión y mejora continua en el minicampus

Ese programa, integrado dentro de la planificación general del verano, se desarrolla en buena parte al aire libre y busca adaptarse a cada participante sin perder de vista la convivencia con el resto. “Aunque tengan su propio grupo y sus espacios, también favorecemos la inclusión participando en algunas actividades comunes”, destaca Fernández. Entre las propuestas adaptadas figuran deportes como baloncesto, hockey, rugby, balonmano o atletismo, además de manualidades y otras dinámicas lúdicas.

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Tras varios años de crecimiento, el reto ahora es mantener ese nivel de respuesta. “Venimos de cifras muy altas y la idea es seguir mejorando sin perder la calidad”, concluye.