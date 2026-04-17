Oviedo presume del mejor momento del atletismo español con María Pérez y Ruth Beitia

Oviedo demostró su firme apuesta por el atletismo ayer con la recepción ofrecida en el Ayuntamiento a una amplia representación del deporte español con motivo de la gala nacional de atletismo, que se celebra esta tarde, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe. El acto, celebrado en el salón de Té del Teatro Campoamor, sirvió para reivindicar el gran momento del atletismo nacional y también para reforzar la candidatura de la capital asturiana como futura sede de competiciones de ámbito nacional e internacional.

Oviedo recibe a los mejores atletas españoles 2025 / Guillermo García

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, dio la bienvenida a los atletas y agradeció a la Federación Española haber elegido por primera vez una sede fuera de Madrid para una cita de esta relevancia. El regidor aprovechó el acto para trasladar a Raúl Chapado, presidente de la federación, su deseo de que Oviedo pueda acoger en el futuro más eventos nacionales e internacionales, apoyándose para ello en la nueva pista de atletismo de la Ciudad del Naranco, que consideró una actuación clave para el desarrollo del deporte en la ciudad.

Canteli aseguró que las obras de la instalación avanzan "a buen ritmo" y defendió que supondrá "un antes y un después" para el atletismo ovetense, tanto por la mejora que implicará para los entrenamientos como por el impulso que dará al trabajo de base de los clubes. El alcalde enmarcó además esta apuesta en el reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte, un distintivo que, según apuntó, obliga a seguir reforzando infraestructuras y actividad deportiva.

Raúl Chapado agradeció al Ayuntamiento su implicación y destacó que España atraviesa "probablemente el mejor año de su historia" en este deporte, con 68 medallas logradas en campeonatos del mundo y de Europa, en todas las disciplinas y categorías. En ese repaso al espléndido presente del atletismo español, Chapado puso el foco en dos nombres propios presentes en la recepción: María Pérez y Ruth Beitia.

Sobre la exsaltadora cántabra, campeona olímpica en Río de Janeiro y bronce en Londres, subrayó su peso en la historia del atletismo español. También elogió especialmente a la marchadora granadina, a la que definió como "la mejor deportista española del momento". Chapado recordó que María Pérez ha conquistado cuatro medallas de oro en los dos últimos campeonatos del mundo, una hazaña al alcance de muy pocos en la historia del deporte, y ensalzó además su cercanía y su capacidad para transmitir valores a los más jóvenes tras su participación en actividades con escolares ovetenses.

El dirigente federativo también dedicó buena parte de su intervención a la futura pista de atletismo de Oviedo. Chapado incidió en que no se trata solo de levantar una instalación más, sino de "ofrecer una oportunidad" a niños, niñas, clubes y atletas asturianos para entrenar y competir en mejores condiciones. Además, valoró que el Ayuntamiento haya contado desde el inicio con el asesoramiento técnico de las federaciones asturiana y española para sacar adelante un proyecto que, según indicó, permitirá disponer en 2027 de una instalación de más de 3.000 asientos, siete calles en el óvalo y capacidad para albergar competiciones de alto nivel.

Intercambio institucional con sello ovetense

Por otro lado, el alcalde quiso tener un detalle con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo y le hizo entrega de una figura de la Catedral de Oviedo. Chapado correspondió al gesto con la entrega al Ayuntamiento de una placa y de un testigo de relevos con el nombre de Oviedo, en un intercambio simbólico que puso el broche al acto institucional.

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La recepción dejó así una doble lectura: el homenaje al gran momento que atraviesa el atletismo español, simbolizado en figuras como Ruth Beitia y María Pérez, y la reivindicación de Oviedo como una plaza con ambición para ganar peso en el calendario deportivo, tanto nacional como internacional.