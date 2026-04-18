El Alimerka Oviedo Baloncesto, a la conquista de un fortín: “Tienen una de las plantillas con más talento”

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere olvidar el traspiés de la semana pasada ante Flexicar Fuenlabrada y buscará asaltar mañana (12:30 horas) un auténtico fortín como el Movistar Arena, la cancha del Estudiantes, un lugar donde el conjunto carbayón guarda buenos recuerdos. De hecho, el OCB ha conseguido vencer en su cancha en sus dos últimas visitas al cuadro madrileño. Y ya saben el dicho: no hay dos sin tres. “Tiene una de las plantillas con más talento y su calidad individual es de las mejores de la liga”, advierte Javi Rodríguez, el técnico.

“Lo que pasó el año pasado, pasó hace un año, no tiene nada que ver. Tampoco nos acordamos ya de lo que pasó ante el Fuenlabrada”, comenta Rodríguez, que dio una explicación más reposada sobre la última derrota. “No jugamos con ese nivel de intensidad que se presupone y al que estamos acostumbrados a jugar en la primera parte, pero el equipo peleó y luchó hasta el final”, indica. Y de cara a este encuentro, en el que el OCB quiere tomarse la revancha de la derrota en la ida -precisamente estrenó el Palacio ante Estudiantes-, el técnico espera que el equipo regrese a su nivel habitual. “Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero nosotros vamos a jugar a nuestra manera, con nuestra filosofía y forma de entender el baloncesto”, argumenta.

La fórmula del éxito para vencer en un campo en el que solo han ganado los tres de arriba es complicada, aunque Rodríguez marca el camino. “Tenemos que parar sus fortalezas y en la parte defensiva ser capaces de minimizar toda la potencia que ellos tienen”. Y, arriba, reitera la necesidad de “ser fiel al 100% a nuestro estilo de juego”.

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Ganar para acercarse al play-off

La mejor racha de su historia en Primera FEB (antes LEB Oro) se quedó en siete triunfos, pero el Oviedo Baloncesto quiere regresar a la senda del triunfo lo antes posible para certificar un play-off que cada vez está más cerca. Los carbayones iniciaron la jornada en la quinta posición y, una vez dispute el encuentro ante Estudiantes (cuarto, con un triunfo más y un partido por jugar), le restarán tres encuentros para el final de temporada. Las cuentas para confirmarlo aún son difusas, puesto que este curso la liga es impar y cada jornada descansa un equipo -a muchos les queda un partido más por disputar-. Eso sí, ganando todo sería más fácil y acercaría aún más al equipo ovetense. El próximo miércoles, el OCB regresa al Palacio para recibir al Palmer Mallorca y, tras descansar el siguiente fin de semana, acaba recibiendo al Caja Rural Zamora el sábado 2 de mayo (19:00 horas) y visitando al Ourense el viernes 8 de mayo (21:00 horas).