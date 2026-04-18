El Ceares rompe su racha de derrotas con un gran Layman
El conjunto gijonés se impone al Praviano en La Cruz en un duelo muy entretenido en el que se marcaron cinco goles
mon cano
El Ceares puso fin a su mala dinámica de cinco encuentros consecutivos con derrotas tras vencer al Praviano por 3-2. Un resultado que deja a ambos en una situación muy cómoda en la tabla y lejos del descenso. Los visitantes se pusieron por delante en el encuentro, pero el Ceares remontó hasta colocarse con dos goles de ventaja con un doblete de Layman. Iza recortó diferencias, pero el triunfo se quedó en La Cruz.
CEARES 3-2 PRAVIANO
Ceares: Nacho Rubiera (1), Héctor (2), Rafa Felgueroso (3), Mateo Nistal (2), Madeira (2), Layman (3), Pedro (2), Feito (2), Erasmo (2), Hugo (3) y Enol Martínez (2).
Cambios: Sandoval (1) por Pedro, min. 67. Matheus (1) por Feito, min. 67. Steven (s.c.) por Erasmo, min. 88. Otero (s.c.) por Layman, min. 93.
Praviano: Ali (1), Trapiello (1), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (1), Luis Nuño (1), Juan Menéndez (3), Fer (2), Sergio (1), Adri (1) y Tomás (1).
Cambios: Fran (1) por Oriol, min. 46. Álex (1) por Trapiello, min. 60. Diego Iza (2) por Adri, min. 60. Bertín (1) por Gabancho, min. 78. Pelayo (1) por Tomás, min. 78. Goles: 0-1, min. 17: Juan Menéndez. 1-1, min. 23: Layman. 2-1, min. 31: Madeira, de penalti. 3-1, min. 55: Layman. 3-2, min. 72: Diego Iza.
Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó a los locales Matheus, Erasmo y Madeira, y a los visitantes Gabancho y Dani Lara.
La Cruz: unos 350 espectadores.
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