El Ceares rompe su racha de derrotas con un gran Layman

CEARES 3-2 PRAVIANO

Ceares: Nacho Rubiera (1), Héctor (2), Rafa Felgueroso (3), Mateo Nistal (2), Madeira (2), Layman (3), Pedro (2), Feito (2), Erasmo (2), Hugo (3) y Enol Martínez (2).

Cambios: Sandoval (1) por Pedro, min. 67. Matheus (1) por Feito, min. 67. Steven (s.c.) por Erasmo, min. 88. Otero (s.c.) por Layman, min. 93.

Praviano: Ali (1), Trapiello (1), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (1), Luis Nuño (1), Juan Menéndez (3), Fer (2), Sergio (1), Adri (1) y Tomás (1).

Cambios: Fran (1) por Oriol, min. 46. Álex (1) por Trapiello, min. 60. Diego Iza (2) por Adri, min. 60. Bertín (1) por Gabancho, min. 78. Pelayo (1) por Tomás, min. 78. Goles: 0-1, min. 17: Juan Menéndez. 1-1, min. 23: Layman. 2-1, min. 31: Madeira, de penalti. 3-1, min. 55: Layman. 3-2, min. 72: Diego Iza.

Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó a los locales Matheus, Erasmo y Madeira, y a los visitantes Gabancho y Dani Lara.

La Cruz: unos 350 espectadores.