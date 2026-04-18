El Club Principado sobresale en el Regional de tiro olímpico de jóvenes promesas
El equipo logra 12 primeros puestos y hasta 22 deportistas en los podios
El Club Principado de Tiro Olímpico tuvo una presencia muy destacada en el Campeonato de Asturias Jóvenes Promesas 2026, donde los tiradores de su Escuela Deportiva volvieron a situar al club entre los grandes protagonistas de la jornada.
Los deportistas del Principado firmaron un balance de 12 campeones de Asturias y 22 puestos de podio, con primeros puestos como los de Andrés Zhou Blanco en carabina sub-23, Nuria Melendreras en carabina cadete, Tomás Gancedo en carabina cadete masculina, Sira Álvarez en pistola sub-23 y Roberto de Dios en pistola cadete masculina.
La jornada dejó además otro dato de gran valor para el club, ya que en la final olímpica de carabina el podio fue íntegramente para el Principado, reflejo del excelente trabajo que se viene desarrollando desde la escuela deportiva.
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