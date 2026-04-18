El Covadonga despacha por la vía rápida a L’Entregu

El Covadonga logró una holgada victoria ante L’Entregu en el Nuevo Nalón, en un encuentro que despachó por la vía rápida. El conjunto ovetense se puso por delante en el primer minuto de juego tras un grave error de Carlos Figar y se aprovechó de otro fallo defensivo para ampliar la diferencia. Antes de la media hora de juego, los visitantes ya ganaban por 0-3. Tras el paso por los vestuarios, L’Entregu mejoró ligeramente, aunque sin inquietar en exceso la portería de Javi Álvarez. La más clara para los locales fue un mano a mano, mientras que los azules sí aprovecharon sus ocasiones para poner el cuarto. El Cova sigue segundo, aún lejos de un Llanera que podría colocarse de nuevo a ocho puntos si vence este domingo.

L'ENTREGU 0-4 COVADONGA L’Entregu: Gonzalo (1), Carlos (0), Cristian Ferreiro (1), Pelayo Avanzini (1), Javi Meana (1), Berto Arias (1), Mateo Casas (1), Pacoli (1), Leyder (1), Mario Canal (1) y César García (1). Cambios: Kike Meaurio (1) por Pelayo Avanzini, min. 45. Pereira (1) por Mario Canal, min. 57. Javi Gutiérrez (1) por César García, min. 69. Álvaro Vigil (1) por Berto Arias, min. 79. Covadonga: Javi Álvarez (1), Madrigal (2), Álex Arias (2), Pablo Rodríguez (1), Nino (2), Aitor Elena (2), David Cuervo (2), Vicente (2), Jorge Méndez (2), Bautista (2) y Miguel (2). Cambios: Pablo Secades (1) por Álex Arias, min. 64. Michel Secades (2) por Pablo Rodríguez, min. 64. Thompson (2) por Aitor Elena, min. 64. Sergio Arias (2) por Nino, min. 73. Álex Montes (2) por Vicente, min. 77. Goles: 0-1, min. 1: Bautista. 0-2, min. 19: Vicente. 0-3, min. 21: Nino. 0-4, min. 78: Sergio Arias. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a los locales Cris Ferreiro y Pacoli, y al visitante Nino. Nuevo Nalón: unos 150 espectadores.