El delantero de moda en Segunda Federación juega en Ganzábal y lo tiene claro: "Todos en el Langreo creemos en la permanencia"

El Langreo vive el mejor momento de la temporada y Sergio Neira, probablemente, el mejor de su carrera. Los cuatro goles que anotó el atacante mierense el pasado fin de semana son el buen reflejo de una conexión que surgió en el pasado mercado invernal y que explica el estado del Unión, que ha pasado de tener medio pie en Tercera Federación a tener incluso un pequeño colchón de tres puntos respecto al descenso. "Sabía que era un reto complicado, pero desde el primer día que llegué dije que era imposible que el equipo estuviese así, se veía en la calidad de cada jugador", explica.

El delantero ha caído de pie en Ganzábal y en apenas trece jornadas ha anotado siete goles, convirtiéndose en el pichichi del equipo. Neira califica su "póker" ante el Sámano (4-1) como "inexplicable" y entiende que "ha sido uno de los partidos más completos de mi carrera". No es para menos, pese a que no es la primera vez que logra la hazaña, ambas en un lugar reconocible. "Por casualidades de la vida, la última vez que marqué cuatro goles fue en Ganzábal con el Oviedo de Liga Nacional y se repitió resultado", confiesa. El ariete estuvo doce años en la cantera carbayona y en 2023 decidió irse al Valladolid Promesas. Hasta este mes de enero. "Volver a casa me hacía ilusión y los compañeros me acogieron muy bien", expresa.

Con apenas 20 años, Neira asumió la complicada tarea de hacer olvidar a Miguel Ángel Guerrero, que había rescindido su contrato unas semanas antes y, por ahora, lo está cumpliendo. "Para mí es un logro sustituir a un jugador así", destaca a la vez que celebra el buen momento del Langreo, que ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en juego y ya no está en puestos de descenso. "Atrás no nos ganan un duelo, el mediocampo tiene mucha visión y arriba muy bien. En los entrenamientos hay mucha intensidad, me parecía imposible estar donde estábamos". El Unión saca tres puntos al Marino, en la zona roja, y dos al Astorga, que ocupa el puesto de play-out, aunque en caso de acabar así la temporada no lo disputará (el grupo con más puntos en esa posición no lo juega).

El mierense, muy agradecido a Manel

Uno de los grandes artífices de la gran segunda vuelta es Manel. El técnico llegó prácticamente a la vez que Neira y ha supuesto un punto de inflexión tanto en la temporada del equipo como en la carrera del mierense. "Está siendo de los entrenadores más importantes de mi carrera. Me está dando mucho protagonismo y confianza, hacía muchísimo tiempo que nadie la depositaba en mí. Se lo agradezco", confiesa.

Curiosamente, el mejor momento de la temporada del Langreo llegó cuando se hizo pública la enorme deuda que amenazaba al club, y que a día de hoy está más controlada tal y como explicó el club. Desde el lanzamiento de su campaña de crowdfunding, el Langreo ha recaudado más de 133.000 euros y necesita otros 50.000 para no cerrar el curso con pérdidas, explicaron en la pasada asamblea. Un asunto en el que, según Neira, el vestuario no se centró "porque nos podía perjudicar", pero del que han sabido sacarle incluso un lado positivo. "Creo que ayudó a que la afición se volcase mucho más. Nunca antes había visto una afición como la del Langreo", destaca.

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Por delante restan tres jornadas para el final de la liga y, pese a la buena dinámica, nadie lo da por hecho de puertas hacia dentro en el Unión. "Creemos en la permanencia, pero tampoco vamos a tirarnos flores ni a relajarnos porque con una derrota vamos hacia abajo y eso no lo quiere nadie", prosigue Neira. Los de abajo han dado un paso adelante, precisamente ante los aspirantes al ascenso, aunque el duelo de este domingo será ante un rival directo como el Valladolid Promesas (12:00 horas, anexos del José Zorrilla), precisamente el exequipo de Neira, a seis puntos del Langreo. "Es un partido clave para la permanencia y lo afronto con normalidad. Queremos sacar los tres puntos", expresa.