Diego Fernández Bedia, convocado para la concentración nacional sub-23 de kayak
El palista de Los Cuervos de Pravia ha sido seleccionado dentro del Programa de Tecnificación Nacional que tendrá lugar en Talavera de la Reina
El palista deportista Diego Fernández Bedia, perteneciente al Club Deportivo Básico Los Cuervos- Klockner Pentaplast, ha sido convocado para participar en la concentración de hombre kayak y de categoría sub-23, enmarcada dentro del Programa de Tecnificación Nacional que desarrolla la Federación Española de Piragüismo.
La concentración tendrá lugar en Talavera de la Reina, y la incorporación del palista está prevista para el domingo, 19 de abril, a la hora de la cena. Esta convocatoria supone un importante reconocimiento al trabajo, esfuerzo y progresión deportiva del joven kayakista, quien continúa consolidándose como una de las promesas de su categoría. El PTN reúne a deportistas destacados con el objetivo de potenciar su rendimiento y preparación de cara a futuras competiciones nacionales e internacionales.
Alfonso Vivero, responsable técnico del club Los Cuervos de Pravia explica que “esta convocatoria se recibe con gran satisfacción, al representar un nuevo logro tanto para el deportista como para la entidad, fruto del compromiso y dedicación mostrados durante la temporada”. Por su parte, Diego Cuervo, presidente de la citada entidad deportiva apunta que “esta experiencia supondrá una valiosa oportunidad para seguir creciendo a nivel competitivo y continuar avanzando en su trayectoria deportiva”.
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