La Gala del Atletismo Español 2025 premia en Oviedo a María Pérez, Enrique Llopis y Jacinto Garzón

Oviedo acogió ayer la Gala del Atletismo Español 2025, una cita en la que Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, reivindicó el "año increíble" del atletismo español y puso el foco en el papel de los clubes, las federaciones autonómicas y una selección española que brilló en trail, ruta, cross y marcha. El dirigente subrayó, además, que la elección de los premiados había sido una de las más reñidas de los últimos años, hasta el punto de que el jurado la consideró una de las "más difíciles de decidir".

Entre los nombres propios de la noche sobresalieron Enrique Llopis, elegido mejor atleta masculino español, y María Pérez, distinguida por cuarta vez como mejor atleta femenina. "En el caso de las vallas, siempre intentamos hacer lo difícil fácil, pero bueno, algún día fallaremos", bromeó Llopis tras recoger el premio. María Pérez, por su parte, quiso compartir el reconocimiento con su entorno: "Soy la persona a la que se ve marchando, pero el artífice es Jacinto".

Entrenadores, másteres y homenaje

Precisamente, Jacinto Garzón repitió como mejor entrenador, junto a Valentín Rocandio, que recibió una de las grandes ovaciones de la velada. En categoría máster, los galardones fueron para Esther Colás y Juan Luis López Anaya. Durante su discurso, Chapado también quiso recordar al que definió como el "mejor atleta asturiano", Yago Lamela.

La gala distinguió además a la Federación Catalana como mejor autonómica y premió como mejores clubes al Diputación Valencia Club Atletismo, en categoría femenina, y al Facsa Playas de Castellón, en masculina. También reconoció a los mejores organizadores del año en distintas disciplinas y otorgó a la Fundación Sportium el premio Igualdad y Diversidad por un programa destinado a "recuperar la esperanza y la ilusión a través del atletismo", en una noche que quiso poner en valor a todos los estamentos que sostienen el atletismo español.

Los récords premiados de 2025

Entre los récords de España batidos en 2025 y premiados en la gala figuraron los de Enrique Llopis (60 vallas), Jesús David Delgado (400 vallas), Marta García (5.000), Illias Fifa (10 kilómetros), Carlos Gazapo y Estefanía Unzué (100 kilómetros), María Isabel Pérez (60), Paula Sevilla (400 short track), Jaël Bestué (200), además de los relevos femeninos de 4x100 y 4x400, el 4x400 mixto y el 4x400 short track masculino.

La jornada ya había dejado por la mañana otro mensaje nítido durante la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Oviedo: el atletismo español atraviesa un momento de enorme fortaleza y mira al futuro con optimismo.

El relevo generacional en la marcha

María Pérez dejó una de las reflexiones más potentes del acto al referirse al relevo generacional. "El presente y el futuro del atletismo español está hoy aquí", afirmó, antes de detenerse en el caso concreto de la marcha, donde dijo sentirse tranquila por la irrupción de nuevas generaciones. "Hay unas chicas jóvenes que vienen dando fuerte, que tienen hambre de medalla y que tienen ganas de hacernos disfrutar", señaló. En ese sentido, también subrayó la importancia del trabajo técnico: "El atleta puede tener mucho talento, puede ser muy bueno, pero sin alguien que sepa guiarlo y llevar esa planificación hacia los grandes eventos no sería posible".

El valor del trabajo en equipo

Paula Sevilla también quiso compartir el mérito de sus resultados con su equipo de trabajo. "No ha sido trabajo solo mío, sino del entrenador, del programa nacional del relevo y, por supuesto, de mis compañeros", explicó. "Hemos conseguido cosas juntos y hemos crecido todos juntos", resumió.

Por su parte, Óscar Husillos rechazó la idea de que el atletismo siga siendo un deporte minoritario. "Precisamente en los últimos años no estamos siendo un deporte minoritario", defendió, convencido de que los éxitos recientes están dando una visibilidad cada vez mayor al equipo español.

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La proyección institucional de Oviedo

En el trasfondo del acto también sobrevoló la proyección institucional del deporte español. Las palabras de María Pérez sobre Oviedo, el valor simbólico de este tipo de encuentros y la necesidad de llevar grandes eventos a otras ciudades conectaron con la imagen de un atletismo cada vez más visible y reconocido, en una ciudad acostumbrada a proyectarse al exterior a través de grandes citas como los Premios Princesa de Asturias.