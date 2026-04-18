Héctor Galán, exdirector general del Alimerka Oviedo: "El club ha superado las expectativas más optimistas"

Héctor Galán (Avilés, 1973) está viviendo una temporada frenética en su actual club, el Monbus Obradoiro, del que es director general y que acaba de ganar al Leyma Coruña, su principal rival por el ascenso directo a la ACB, en un partido histórico, en el que se congregaron más de 9.000 espectadores en La Coruña. Tras este resultado, los dos están igualados en la lucha por ser primeros, pero el Obradoiro tiene ganado el basket-average. El avilesino fue desde su fundación y durante 20 años director general del Alimerka Oviedo, club al que sigue de cerca y que le está dando también muchas alegrías. Quedan cinco jornadas en Primera FEB y Galán espera que concluyan con el ascenso de su Obradoiro y con el OCB metido en el play-off.

"El Alimerka Oviedo ha superado las expectativas más optimistas"

¿Cómo vivió esa fiesta del baloncesto gallego y cómo de contento está tras la victoria?

Estoy muy contento por cómo respondió el equipo y la afición. No todo el mundo tiene la oportunidad de vivir desde dentro un partido que sueñas cuando te dedicas a esto. Se puso una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento de Santiago. Es verdad que si salía mal era complicado; éramos conscientes de que podía salir mal. El Leyma tiene un equipazo. Además, ahora viene otra semana en la que tenemos que tener el mismo nivel de compromiso, pero hemos dado un paso importante y, sobre todo, si perdíamos ellos daban dos pasos.

Está siendo impresionante esa pelea por el primer puesto.

Estuve hablando con Carles (Marco, entrenador del Leyma Coruña y exentrenador del Oviedo Baloncesto) de que en cualquier otra circunstancia los dos seríamos líderes con holgura. Sin embargo, estamos uno pendiente del otro.

Carles Marco, al que tuvo de entrenador en Oviedo, en Coruña, Natxo Lezkano, otro técnico que tuvo en el OCB, en Palencia, y su amigo Javi Rodríguez haciéndolo muy bien este año en Oviedo.

Tengo la suerte de haber tenido buenos entrenadores, que además son buena gente y buenos amigos. Con todos ellos estuve varias temporadas, he pasado muchas horas con ellos, hemos tenido muchas conversaciones y hemos congeniado. La parte mala es que voy teniendo ya muchos años. Hablando en serio, para mí es una satisfacción que sean mis amigos, es lo que te llevas de este trabajo.

A Marco y a Javi Rodríguez les dieron la alternativa en Oviedo.

Carles venía de ser ayudante en Manresa y Oviedo fue su estreno como primer entrenador y a Javi lo trajimos de ayudante. Los tres años que estuvieron juntos el equipo fue cuarto, el primer año de Javi también fuimos cuartos. Recordarlo es muy bonito.

En su último año en Oviedo firmó tres temporadas con Javi Rodríguez y se le acaba de renovar por otros tres años.

Javi siempre tuvo muy buenas cualidades, es un líder y ahora está en un momento de estabilidad, tranquilo, disfrutando del camino, feliz con el equipo y con el trabajo del club. Son momentos para disfrutar, ha hecho un equipo que transmite en la pista en un porcentaje muy alto lo que él quiere.

¿Y qué piensa al ver a Jorge Arias firmar un contrato de tres años?

Me parece un chaval fantástico. Lo vimos crecer y siempre tuvo la cabeza muy bien amueblada, serio, pausado, tuvo claro que quería dedicarle tiempo al baloncesto y ahora está recogiendo los frutos de su trabajo, de mucho viajar y no jugar y nunca poner una mala cara. Que tenga ese contrato profesional no es porque sea de la cantera, me alegro un montón por él y por el club.

¿Qué piensa de que el OCB haya logrado siete victorias seguidas con el presupuesto que tiene?

Lo ve más la gente de fuera que la de dentro. Desde dentro parece que no lo disfrutas, no tienes tiempo. Tiene un mérito terrible, lo digo sinceramente. El nivel presupuestario sube, todos sabemos de dónde viene Oviedo. No solo está luchando por el play-off, es que tiene opciones de jugarlo con el factor cancha a su favor. Lo que están haciendo social y deportivamente es increíble.

¿Si se lo dicen al inicio de temporada se lo hubiera creído?

No. Y no porque no crea en el club. Si me preguntan el 28 de agosto digo que si les va muy bien pueden acabar octavos, peleando por el play-off, pero no me imaginaba este rendimiento, está por encima de las expectativas más optimistas. Hay una zona noble con plantillas como Gipuzkoa, Alicante, Fuenlabrada, Menorca… que en principio eran plantillas más preparadas y Oviedo de repente se ha colado ahí y puede darle un susto a cualquiera.

¿Hasta dónde pueden llegar?

No lo sé, es un equipo muy peligroso. Ha cumplido su objetivo y va a cumplir en breve el de los play-off. Tengo mucha confianza en ello. Le están respetando las lesiones, es un rival que nadie quiere en play-off y menos con el factor cancha. Están con la flecha para arriba, han logrado una racha histórica. Le pueden ganar a cualquiera. Yo no los quiero ver ni en pintura, todos los partidos que hemos jugador contra ellos han sido durísimos. Si soy sincero no disfruto de esos partidos porque quiero que gane mi equipo y al mismo tiempo veo a mucha gente a la que aprecio mucho. Tengo muchos motivos para no querer jugar contra ellos.

¿Qué le parece lo que está pasando en el Palacio?

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Hasta ahora hemos hecho un análisis deportivo, pero lo que está pasando en lo social tiene tanto mérito como lo deportivo. Han sabido tocar la tecla para que desde el primer partido sea mejor que Pumarín. Todos recordamos Pumarín con cariño, pero esto es de verdad y es muy difícil que en Oviedo, que no tiene tanta tradición de baloncesto, hayan abierto este camino. Es un salto brutal y para mí inesperado, por encima de cualquier expectativa. A lo mejor los más optimistas, Ferdi (Fernando García, director general) y el presidente (Fernando Villabella). Para mi es un pequeño milagro.