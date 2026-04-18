El Hello Rentacar Astures se despide de la máxima categoría del bádminton nacional

El Hello! Rentacar Astures no pudo lograr la permanencia en el Top 10 Iberdrola, la máxima categoría del bádminton nacional, tras caer derrotado por 4-1 frente al UD Ibiza en una intensa eliminatoria en la que el conjunto asturiano lo dio todo hasta el último volante.

El encuentro comenzó con un dobles mixto de máxima igualdad, en el que Alberto Perals y Sarita Patel se enfrentaron a los ingleses Alex Green y Elizabeth Tolman. El duelo estuvo marcado por la intensidad y la alternancia en el marcador, pero finalmente se decantó del lado del conjunto balear por tres sets a uno, adelantando al UD Ibiza.

En el dobles femenino, Claudia Leal y Jana Villanueva volvieron a demostrar su carácter competitivo. Las jugadoras del Astures firmaron uno de los partidos más emocionantes de la jornada frente a Carmen María Jiménez y Elizabeth Tolman, llevando el encuentro hasta el quinto set. Pese al enorme esfuerzo y la lucha constante, el punto cayó finalmente del lado ibicenco.

El tercer partido de dobles enfrentó a Alberto Perals y Yanis Gaudin contra Alex Green y Yaidel Gil. La pareja asturiana peleó cada intercambio, pero terminó cediendo por 3 sets a 1, dejando la eliminatoria muy cuesta arriba para los jugadores dirigidos por David Gómez.

Ya en la ronda de individuales, y con la esperanza aún viva, Mario Rodríguez ofreció una actuación sólida y contundente, imponiéndose con autoridad por 3 sets a 0 frente a Ramón Rovira, sumando el único punto del encuentro para el conjunto asturiano.

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El último partido de la jornada tuvo como protagonista a Claudia Leal, que se midió a la joven María García en un duelo vibrante. La jugadora del Astures luchó hasta el final en un partido decidido en el quinto set, cayendo por un ajustadísimo 11-10, reflejo del espíritu competitivo del equipo durante toda la temporada. Un duro resultado que confirma el descenso de categoría del equipo gijonés.