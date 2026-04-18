El Juanfersa Gijón, campeón de Asturias cadete

El Juanfersa Gijón, que se hizo la semana pasada con el título regional infantil, se proclamó campeón de Asturias cadete masculino después de vencer al Confía Base Oviedo, por un amplio resultado de 41-28 (18-13 al descanso), en la segunda jornada de la final a cuatro de la citada categoría que finalizará mañana en la pista central del Palacio de Deportes. En su primer encuentro, los gijoneses vencieron, en duelo local, al Grupo Covadonga por 37-24.

En lo que se refieren a las finales juveniles femeninas, que se disputan en el polideportivo de Pola de Siero, el título se decidirá mañana en el enfrentamiento entre los máximos canditados que son el Balonmano Siero y Balonmano Gijón (12.30 horas).