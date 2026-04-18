El Lobas Global Atac pierde y su sueño se complica

El Lobas Global Atac Oviedo se deja en Santander parte de sus opciones de ascender a la Liga Guerreras Iberdrola. Las pupilas de Manolo Díaz cayeron por 25-21 frente al Uneatlántico Pereda en un partido en el que siempre fueron a remolque y nunca estuvieron cómodas.

Desde el principio las carbayonas tuvieron muchos problemas para superar la dura defensa cántabra. El Uneatlántico Pereda, con un ataque más engrasado, se hizo con el mando y abrió una brecha de tres goles (6-3), que pudo haber sido mayor. El conjunto ovetense fue encontrando el rumbo camino del descanso y Teresa Rodríguez conseguía establecer la igualada (10-10) en el último minuto de la primera parte, pero la exjugadora azul Emma Fanjul aparecía para que las locales se marchasen al vestuario por delante (11-10).

Al inicio del segundo tiempo los problemas del Lobas Global Atac Oviedo se repitieron y recrudecieron. Las decisiones arbitrales tampoco gustaban al equipo ovetense, con exclusiones tanto a Manolo Díaz como a Celia Rojo por protestar, y tampoco la suerte estaba del lado visitante pues dos rebotes permitían dos goles consecutivos del Uneatlántico Pereda, que se ponía seis tantos arriba (18-12), la máxima diferencia del choque.

Las azules se dejaron la piel en busca de la remontada pero nunca pudieron reducir ya la desventaja por debajo de cuatro goles, que sería la diferencia que reflejaría el marcador final de 25-21.

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Con esta derrota el Lobas Global Atac Oviedo se queda a dos puntos del líder Soliss Pozuelo de Calatrava y podría caer al tercer puesto de la tabla de División de Honor Oro, lo que supondría salir de los puestos de ascenso, si gana el Zuazo hoy. Precisamente, este será el próximo rival de las carbayonas, en un encuentro que será decisivo.