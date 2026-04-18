La lucha por la salvación del Confía Base Oviedo, desde dentro: días muy largos, dificultad para compaginar el deporte con el trabajo y mucha, mucha pasión

Nadie define mejor lo que significa "one club men" que Rubén Menéndez. El lateral ovetense inició su andadura en el Confía Base Oviedo con apenas seis años y, a sus 29, sigue en el cuadro carbayón. Esta es la decimosegunda temporada consecutiva que afronta en el primer equipo, un reto que compagina con su trabajo como fisioterapeuta en la Asociación de Parkinson de Asturias y que le supone estar todo el día fuera de casa. "A veces se hace largo", confiesa, pero todo vale para seguir disfrutando de su mayor pasión, el balonmano. A falta de cuatro jornadas para el final, por su cabeza únicamente pasa la permanencia en División de Honor Plata de un Base Oviedo que se la juega en esta recta final. "Sigo confiando al 100% en nuestras posibilidades y en que nos vamos a salvar", expresa uno de los capitanes.

Los entrenamientos del Base Oviedo están fijados habitualmente a las 19:00 horas, aunque para algunos como Menéndez los horarios son diferentes. Desde primera hora trabaja con pacientes con la enfermedad de Parkinson, a los que trata de ayudar para que se mantengan activos. "Realizamos tratamientos grupales y clases de ejercicios donde trabajamos fuerza, equilibrio, coordinación, estiramientos, caminamos… un poco de todo", explica. El ovetense trabaja mañana y tarde y no puede llegar a tiempo al entrenamiento, así que su despertador suena aún más pronto. "Esa primera hora del entrenamiento está más dedicada al trabajo de fuerza, así que yo voy pronto al gimnasio por la mañana y cuando llego a Vallobín salgo directamente a la pista", comenta.

Los días se hacen largos

En su trabajo lleva cinco años y reconoce que con el paso del tiempo "hay días que acabas muy cansado, tanto física como mentalmente", sobre todo en una categoría exigente como es la División de Honor Plata, que en muchas ocasiones obliga a largos desplazamientos, pero él lo tiene claro. "Llevo jugando desde los seis años y es lo que más me gusta en la vida. La gente me pregunta que cómo lo hago y yo les digo que soy joven. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga 40 años no voy a poder, tengo que aprovechar ahora", confiesa. Y como él, muchos compañeros que son trabajadores y estudiantes que organizan su día en función del balonmano.

Todos persiguen el mismo objetivo, conseguir una permanencia que en las últimas semanas se ha enquistado. El Base Oviedo ocupa la cuarta plaza por la cola que le obligaría a jugar el play-down ante el mejor segundo de las fases de ascenso de Primera Nacional y acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar. "Sabíamos cómo es esta división, pero enseguida hacemos borrón y cuenta nueva porque no vale de nada seguir lamentándose de lo que ha pasado", admite.

Juan Moreno, en busca de su primer triunfo

Desde la llegada de Juan Moreno al banquillo, el equipo azul aún no ha ganado, aunque es cierto que se ha enfrentado a dos equipos punteros en la tabla. "Nos ha metido un plus de intensidad y, aunque no tiene mucho tiempo para cambiar cosas, sí trata de añadir algún automatismo", explica. Y vuelve a poner en valor el trabajo de su equipo. "Sabemos que no va a ser fácil, pero a la intensidad a la que estamos entrenando no me explico que no podamos salvarnos. Creo que actualmente somos los que más entrenamos en la División y confío plenamente", asegura.

Este domingo, a partir de las 12:00 horas, el Base Oviedo viaja hasta al sur para enfrentarse al Trops Málaga, ya descendido. "Es un arma de doble filo porque son jugadores que no tienen presión para salvarse y seguro que quieren ganarse un puesto de cara al año que viene". Después de ese choque, habrá otro duelo clave ante el rival que le persigue en la tabla, el Balonmano Soria. "Será importantísimo y, por suerte, nos va a tocar jugarlo en casa. Esperemos que la afición llene Vallobín como hace siempre", sentencia.

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Las lobas, a seguir peleando por el ascenso

El Lobas Global Atac Oviedo retoma la competición en División de Honor Oro soñando con el ascenso. Las carbayonas son segundas, pero no tienen margen de error y deberán ganar al Uneatlántico Pereda (20:30 horas) para seguir en la lucha con el Pozuelo.El resto de encuentros de hoy son: Cañiza-Balonmano Gijón (Plata Femenina, 19:00 horas), Arroyo-Grupo Covadonga (18:00), Pereda-Royal Premium (19:00), Salamanca-Vetusta (19:00) y Camargo-Horizonte Atlética (19:00), todos ellos de Primera Masculina.