La ovetense Marta Suárez, antes de iniciar su andadura en la WNBA: “Estoy muy agradecida por la oportunidad, es un sueño cumplido”

Marta Suárez ya se encuentra en San Francisco, donde muy pronto pasará a la historia como la primera asturiana en jugar en la WNBA (después de que Iyana Martín anunciase que no acudirá a la mejor liga del mundo este verano). La ovetense, drafteada en el puesto número 16 por Seattle Storm y traspasada posteriormente al Golden State Valkyries, mostró su ilusión por esta nueva etapa en una de sus primeras comparecencias con su nuevo club. “Cuando vi el morado (el color de las Valkyries) pensé que no podía ser, estoy muy agradecida por la oportunidad. Es un sueño cumplido”, admitió.

La ala-pívot ovetense reconoció su alegría por regresar a la bahía de San Francisco, donde ya estuvo una temporada en la NCAA en la universidad de California Berkeley, y valoró muy positivamente su nuevo club. “Sé cómo funcionan y estoy muy emocionada de formar parte de ellas. Les gustan las jugadoras internacionales, juegan muy bien abriendo la pista, corren, y la manera de competir es con mucho corazón, trabajo duro y pasión", afirmó.

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La asturiana, de 23 años, también habló sobre su gran recorrido en el baloncesto universitario americano, al que llegó hace cinco temporadas y le ha hecho crecer. "He mejorado mucho, en consistencia, en tener un rol diferente como creadora de juego y anotando canastas. En TCU mucha gente me ha ayudado a ser mejor y mi versatilidad me ha dado esta oportunidad”. La ovetense iniciará en breve los entrenamientos con su nuevo club y su debut en la liga profesional estadounidense el 8 de mayo, precisamente en la pista de las Storm. “Las expectativas son altas”, concluyó.