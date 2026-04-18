La ovetense Marta Suárez, antes de iniciar su andadura en la WNBA: “Estoy muy agradecida por la oportunidad, es un sueño cumplido”
La ala-pívot se muestra "emocionada" por formar parte de las Golden State Valkyries y su debut profesional será el próximo 8 de mayo: "Las expectativas son altas"
Marta Suárez ya se encuentra en San Francisco, donde muy pronto pasará a la historia como la primera asturiana en jugar en la WNBA (después de que Iyana Martín anunciase que no acudirá a la mejor liga del mundo este verano). La ovetense, drafteada en el puesto número 16 por Seattle Storm y traspasada posteriormente al Golden State Valkyries, mostró su ilusión por esta nueva etapa en una de sus primeras comparecencias con su nuevo club. “Cuando vi el morado (el color de las Valkyries) pensé que no podía ser, estoy muy agradecida por la oportunidad. Es un sueño cumplido”, admitió.
La ala-pívot ovetense reconoció su alegría por regresar a la bahía de San Francisco, donde ya estuvo una temporada en la NCAA en la universidad de California Berkeley, y valoró muy positivamente su nuevo club. “Sé cómo funcionan y estoy muy emocionada de formar parte de ellas. Les gustan las jugadoras internacionales, juegan muy bien abriendo la pista, corren, y la manera de competir es con mucho corazón, trabajo duro y pasión", afirmó.
La asturiana, de 23 años, también habló sobre su gran recorrido en el baloncesto universitario americano, al que llegó hace cinco temporadas y le ha hecho crecer. "He mejorado mucho, en consistencia, en tener un rol diferente como creadora de juego y anotando canastas. En TCU mucha gente me ha ayudado a ser mejor y mi versatilidad me ha dado esta oportunidad”. La ovetense iniciará en breve los entrenamientos con su nuevo club y su debut en la liga profesional estadounidense el 8 de mayo, precisamente en la pista de las Storm. “Las expectativas son altas”, concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón