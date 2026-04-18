La selección española reivindica en Oviedo el gran momento del atletismo nacional: “El presente y el futuro están hoy aquí”

La visita a Oviedo de varias de las grandes figuras de la selección española de atletismo sirvió para poner en valor el extraordinario momento que atraviesa este deporte. En una rueda de prensa celebrada con motivo de los actos vinculados a la gala nacional que se celebrará esta tarde en el Auditorio Príncipe Felipe y a la asamblea de la Federación Española, la marchadora María Pérez fue una de las voces más destacadas, tanto por su defensa de la apuesta de la capital asturiana por el deporte como por su confianza en el relevo generacional del equipo nacional.

María Pérez pone el foco en el relevo generacional

Finalista a mejor atleta femenina de 2025 tras proclamarse de nuevo campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha, la granadina aseguró sentirse “acogida en Oviedo desde el primer día” y elogió la implicación de la ciudad con el atletismo. María Pérez también dejó una de las reflexiones más potentes del acto al referirse al futuro del atletismo nacional. “El presente y el futuro del atletismo español está hoy aquí con todos vosotros”, afirmó, antes de detenerse en el caso concreto de la marcha, donde dijo sentirse tranquila por la irrupción de nuevas generaciones. “Hay unas chicas jóvenes que vienen dando fuerte, que tienen hambre de medalla y que tienen ganas de hacernos disfrutar”, señaló. En ese sentido, subrayó además la importancia del trabajo técnico: “El atleta puede tener mucho talento, puede ser muy bueno, pero sin alguien que sepa guiarlo y llevar esa planificación hacia los grandes eventos no sería posible”.

Paula Sevilla y Blanca Hervás refuerzan el valor del grupo

Paula Sevilla, también finalista a mejor atleta femenina tras un año brillante en el que conquistó el bronce europeo en 400 metros short track y fue pieza clave en los relevos españoles. La velocista quiso compartir el mérito de sus resultados con todo su entorno. “No ha sido trabajo solo mío, sino del entrenador, del programa nacional del relevo y, por supuesto, de mis compañeros”, explicó. “Hemos conseguido cosas juntos y hemos crecido todos juntos”, resumió.

También Blanca Hervás incidió en el impacto que ha tenido el crecimiento del atletismo español y, en especial, el papel de los relevos femeninos. “Para mí ha sido un año increíble, un año que yo creo que nadie esperaba”, señaló. La atleta reconoció sentirse “bastante reconocida y acogida”, aunque dejó claro que la visibilidad también hay que ganársela con resultados: “Los primeros deberes los tenemos nosotros, pero creo que ya los hemos hecho. Llevamos años muy buenos y creo que ya estamos en la élite”.

Husillos y Markel Fernández reivindican la dimensión del atletismo español

En esa misma línea se expresó Óscar Husillos, que rechazó la idea de que el atletismo siga siendo un deporte minoritario. “Precisamente en los últimos años no estamos siendo un deporte minoritario”, defendió, convencido de que los éxitos recientes están dando mayor visibilidad a todo el equipo español. Además, tuvo palabras para el gijonés Iñaki Cañal, al que espera volver a ver pronto compitiendo: “Todos estamos deseando volver a tenerle tanto de rival como de compañero”.

Por su parte, Markel Fernández repasó una temporada exigente, marcada por momentos complicados, pero de la que salió reforzado. “Fue un año bastante complicado porque pasé de estar en lo más alto a no poder competir”, explicó. Aun así, aseguró que la experiencia le confirmó que “con el tiempo los resultados salen” y destacó también el ambiente que se vive dentro del grupo: “Pasamos de ser compañeros de equipo a ser amigos y es algo muy bonito”.

El Plan Nacional de Relevos impulsa el salto competitivo

Uno de los temas recurrentes durante la rueda de prensa fue el peso del Plan Nacional de Relevos, señalado por varios atletas como una de las claves del crecimiento de España en las pruebas colectivas. Husillos defendió ese trabajo conjunto entre federación, entrenadores y atletas, mientras que Manuel Guijarro puso el foco en el gran momento que vive el 400 español. “Está en auge, claramente”, afirmó, satisfecho por la aparición de nuevos atletas que están elevando el nivel competitivo del grupo.

También intervino Maribel Pérez, en representación del 4x100 femenino, para recordar la evolución de un equipo que ha pasado de entrar casi de rebote en campeonatos internacionales a competir con las mejores potencias del mundo. “El trabajo que han hecho tanto los atletas como los entrenadores y la federación para llegar aquí ha sido brutal”, aseguró. La velocista se mostró ambiciosa de cara al futuro: “Creo que podemos tener a seis equipos de relevos en unos Juegos Olímpicos de Los Ángeles”.

Oviedo y la proyección de un atletismo al alza

En el trasfondo del acto también sobrevoló la proyección institucional del deporte español. Las palabras de María Pérez sobre Oviedo, el valor simbólico de estos encuentros y la necesidad de abrir grandes eventos a otras ciudades conectaron con esa imagen de un atletismo cada vez más visible y reconocido, en una ciudad acostumbrada a proyectarse al exterior a través de grandes citas como los Premios Princesa de Asturias.

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Una exhibición final para acercar los relevos al público

Una vez concluida la rueda de prensa, los atletas realizaron además una demostración práctica de relevos, explicando y escenificando cómo se desarrolla un 4x100 y un 4x400, primero en el interior del Ayuntamiento de Oviedo y después en la plaza del Ayuntamiento.