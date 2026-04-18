El Vetusta sigue sin levantar cabeza: nueva derrota, esta vez ante el Bergantiños

El Vetusta prosigue su mala racha, con un balance de tres empates y cuatro derrotas en los últimos siete partidos, y ve peligrar su segundo puesto en la clasificación, dependiendo de lo que hagan sus inmediatos perseguidores y del resultado de la próxima semana, cuando se enfrentará al tercer clasificado, la Gimnástica Segoviana. Esta vez, el equipo de Roberto Aguirre cayó en El Requexón ante el Bergantiños (1-2).

El conjunto gallego llegó con las ideas muy claras, con una sólida defensa de tres centrales y dos laterales de amplio recorrido. Aun así, en la primera parte, las ocasiones fueron para el Vetusta, con dos remates de Berzal y Coballes despejados por el meta visitante.

Pasada la primera media hora, Álex Pérez puso a prueba a Narváez, que respondió con una magnífica intervención, e Iago Novo obligó después a lucirse al meta local. Antes del descanso, Álex Pérez tuvo una buena ocasión tras un centro de Sola, pero su remate se marchó fuera. En los últimos minutos del primer tiempo, Álex Pérez centró y el balón tocó en Marco Esteban. La pelota le cayó a Pedro Ramos, que materializó el primer tanto visitante.

En la segunda parte, el Vetusta empezó bien, con un remate del inédito Agudín que se perdió fuera. Posteriormente, se produjo la lesión de Adri Fernández en un choque con un rival. Con un Vetusta volcado sobre el área visitante y un Bergantiños que se defendía con veteranía, en una jugada inocente llegó un penalti por derribo de Arribas a Miguel Peña, que transformó en gol Adolfo González.

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En el tramo final, Iker Gil marcó con un fuerte disparo desde fuera del área. El Vetusta se volcó sobre el área visitante, pero sus intentos se quedaron en eso. El Bergantiños se defendió con solvencia y supo sacar adelante un partido cuyo resultado perjudica al Marino y al Langreo.