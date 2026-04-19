El Alimerka Oviedo Baloncesto, un poco más cerca del play-off de ascenso a la ACB a pesar de caer ante Estudiantes
La derrota de Zamora en la cancha del Melilla deja al equipo asturiano con un margen de tres victorias a falta de cuatro jornadas
El Alimerka Oviedo Baloncesto perdió su partido en la cancha del Movistar Estudiantes (75-69) a pesar de hacer un gran trabajo defensivo. Los errores en ataque condenaron al equipo que entrena Javi Rodríguez, que se lo dejó todo en la pista por conquistar la cancha de unos rivales más complicados de Primera FEB. A pesar de esta derrota, el equipo asturiano se mantiene con 16 victorias en puesto de play-off de ascenso a la ACB.
La derrota del Zamora aclara la pelea por el play-off
Y no solo eso. La jornada deparó una sorpresa que aclara un poco más las cosas en esa pelea por meterse entre los nueve primeros de la clasificación. El Zamora, el equipo que, estando fuera del play-off, está más arriba en la clasificación, perdió en la cancha del Melilla, que pelea por la permanencia. Lo hizo en un auténtico partidazo que se decantó en la prórroga a favor del conjunto local (94-87). El Melilla, al que se daba por descendido hace poco, acaba la jornada fuera de esas plazas que condenan a jugar en Segunda FEB.
El Oviedo puede sellar muy pronto su clasificación
La derrota beneficia a los equipos que están peleando por meterse en el play-off, puesto que Zamora venía en racha y era el equipo que más presión estaba metiendo. En el caso de que Zamora pierda su partido el miércoles en Cartagena (20:30 horas) y el Alimerka Oviedo Baloncesto gane el suyo ese mismo día y a esa misma hora en su campo, el Palacio de los Deportes, ante el Palmer Mallorca, la clasificación para el play-off del cuadro asturiano será matemática.
En el caso de que Zamora gane, si Oviedo gana su partido lo tendrá también muy cerca, puesto que, además de que Zamora gane todos sus partidos, otros equipos que tiene por detrás también tendrían que hacer algo similar. Especialmente un HLA Alicante que tiene una victoria menos y perdido el basket-average con el OCB, que descansa la próxima jornada y que en la última se enfrenta precisamente al Zamora. Si gana Oviedo el miércoles, los dos, Zamora y Alicante, no podrían superar a Oviedo en la clasificación y tan solo un empate múltiple en el que saliera perjudicado podría dejar fuera al OCB.
El Palacio de los Deportes espera una cita clave
Por lo tanto, la derrota de Zamora aclara el camino de un Alimerka Oviedo que tiene el miércoles en el Palacio una cita importante en esa pelea por jugar el play-off, que no era el objetivo de la temporada pero que está muy cerca gracias al gran trabajo que ha realizado hasta la fecha el equipo entrenado por Javi Rodríguez. Con la permanencia asegurada hace ya varias jornadas, este OCB se merece seguir de fiesta en el Palacio.
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