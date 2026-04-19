Asturias se proclama campeona de España sub-10 de fútbol sala después de una remontada para la historia

Asturias está de celebración. La selección sub-10 de fútbol sala se proclamó campeona de España hoy en Sanxenxo con una autoridad incontestable, firmando una final brillante ante la Federación Madrileña (5-0) y poniendo el broche de oro a un campeonato simplemente impecable.

La selección sub-10 de Asturias se proclamó campeona de España de fútbol sala en Sanxenxo tras firmar un torneo impecable, culminado con una goleada ante Madrid y una remontada épica frente a Cataluña en semifinales / Mario Canteli

El camino hasta el título fue tan sólido como emocionante. Asturias goleó a Melilla (2-12), superó con solvencia a Aragón (3-9) y fue creciendo en cada partido hasta plantarse en una fase final donde el corazón pesó tanto como el talento. Porque si hubo un punto de inflexión en el torneo, ese fue la semifinal ante Cataluña. Un partido que ya forma parte de la memoria de todos los presentes.

La remontada épica ante Cataluña

«Infarto total», resumía Jorge de la Granda, padre del guardameta Marcos, aún con la emoción en la voz. Y no era para menos. Asturias llegó a ir perdiendo ante los catalanes 5-1, pero nunca dejó de creer. Remontó hasta el 5-5 y acabó llevándose el pase en una agónica tanda de penaltis en la que el portero Marco se erigió en héroe. «Ahí empezó la remontada… y luego ya fue una locura», recordaba.

Con esa liberación emocional, la final fue otra historia. «Más control, más confianza», más Asturias. Un 4-0 al descanso dejó el partido encarrilado ante Madrid, y el definitivo 5-0 confirmó lo que el equipo llevaba días demostrando: que eran los mejores.

Mateo Fano, orgullo del Sporting

Mateo Fano Rodríguez, delantero de la sub-10 asturiana y jugador del Real Sporting de Gijón, lo explicaba con la naturalidad de quien ya entiende lo que es ser futbolista: «Estuvo muy bien, nos metimos muy en el partido y al final logramos la victoria». Incluso tuvo tiempo para analizar al rival. «Un poquito floja la Comunidad de Madrid», decía entre risas. Eso sí, no olvidaba la dificultad del cruce anterior: «Contra Cataluña sí nos costó más, pero pusimos ganas, empatamos y ganamos en los penaltis».

Javier Torio, del Real Oviedo y el orgullo de representar a Asturias

En ese vestuario donde se mezclan colores, pero se comparte escudo, también alzó la voz Javier Torio, capitán de la selección y jugador del Real Oviedo. «Estamos muy alegres, es una victoria muy importante. Nos hemos esforzado mucho para ganar el campeonato», afirmaba, antes de dejar una de esas frases que resumen todo: «Es un orgullo llevar a Asturias por toda España».

Al frente del grupo, Daniel García, el entrenador, no ocultaba la emoción. «Es nuestro segundo campeonato, estamos muy contentos y muy alegres. Sobre todo por ellos, que nunca decayeron, especialmente en la semifinal», explicaba. Para él, la experiencia va mucho más allá del resultado: «Merece la pena trabajar todo el año por estos tres días. Son emociones muy fuertes».

Y si algo destacó el técnico fue el espíritu del grupo. «Se han hecho muy amigos. Me llama mucho la atención que no se juntaban solo por equipos, sino que había una unión especial entre todos. Hicieron un grupo espectacular», señalaba, poniendo en valor una convivencia que trasciende rivalidades entre clubes.

La grada también jugó su partido

En la grada, los nervios se vivieron con la misma intensidad. Padres, madres y familiares formaron también su propio equipo. «Poco puedes hacer desde arriba, solo animar», reconocía Jorge de la Granda. Una tensión que, tras la semifinal, se transformó en alivio y confianza. «Hoy iban más calmados, con más confianza. No tenían miedo».

Y entre todos ellos, María del Mar, abuela del jugador Yago Vega, resumía el sentimiento general con la voz entrecortada: «Una experiencia inolvidable… lo pasamos genial». Orgullosa, como todos, miraba al futuro sin poner límites: «Ojalá verle llegar a lo más alto».

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Asturias ya tiene su corona. Pero, sobre todo, tiene una futura generación que ya juega, compite y siente como un auténtico equipo. Y eso, más allá de cualquier resultado, es el mayor de los títulos.