El Bádminton Oviedo cae en Cartagena (4-3) y se queda a un paso de la final por el título liguero

El Bádminton Oviedo se ha quedado a las puertas de disputar una nueva final por el título de la División de Honor. El conjunto ovetense vendió cara su piel, pero terminó cayendo en la semifinal a jornada única celebrada este domingo en Cartagena. El equipo local, el Puertas Padilla, partía como favorito después de haberse clasificado en primera posición de su grupo, pero se las vio y se las deseó para cumplir el pronóstico.

Primeras ventajas

El dobles mixto del Oviedo, formado por Carlos Piris y Ruth Veiguela, ganó su partido y adelantó al conjunto asturiano en el marcador. El Cartagena igualó en el dobles femenino, pero el dobles masculino de Vicente Gázquez y Carlos Piris volvió a colocar delante a los asturianos. Tras la nueva igualada en el primer individual, el conjunto local le dio la vuelta con las derrotas de Iván Torre, en su año de debut, y de Laura Álvarez. Con el tanteador decantado (4-2), Álvaro Leal sumó el tercer punto para el Oviedo.

Mucha igualdad

“Creo que ha sido un encuentro muy bonito de ver, entre dos equipos que estaban muy igualados. Todos los jugadores se han dejado el máximo y es un encuentro de los que da gusto participar”, apuntó tras la eliminatoria Alberto Zapico, el entrenador del Oviedo, que remachó: "El año pasado se hizo un gran trabajo con este grupo de jugadores, pero nos faltaba un puntito de experiencia para jugar este tipo de partidos. Este año se ha visto un equipo más maduro, que sabía un poco a qué jugar en determinadas situaciones. Creo que es un pasito más y todavía el grupo tiene margen de mejora”.

Pequeños detalles

Por su parte, Vicente Gázquez apuntó: “Hemos planteado una semifinal muy seria y la hemos llevado hasta el final. Se ha decidido por pequeños detalles. Estoy muy orgulloso del equipo, de cómo hemos afrontado todas las dificultades a lo largo de la temporada. En muchos puntos no éramos favoritos y aun así hemos estado peleando hasta el final. Me voy contento también con mi rendimiento, pero sobre todo con la garra que hemos sacado todos”.

La derrota en la semifinal pone punto y final a la participación este curso en la División de Honor del Bádminton Oviedo, que en la fase de grupos quedó segundo y sumó cinco triunfos.