"Cohete" Suárez, mejor que los pilotos del Europeo, se impone en el Rally de Sierra Morena

Impresionante comienzo de temporada el de José Antonio «Cohete» Suárez, que después de ganar en marzo el Rally de La Nucía, en Alicante, se impuso este domingo con el Fabia RS Rally2 del equipo Škoda Recalvi en el Rally Sierra Morena, en Cordoba, primera carrera del Campeonato de Europa. «Cohete» Suárez dominó la competición desde el inicio de la misma, el pasado jueves, cuando marcó el mejor crono en la calificación, sorprendiendo a todos los pilotos que van a correr el Europeo.

Líder desde la segunda crono disputada en la mañana del pasado viernes, Cohete, copilotado por Alberto Iglesias, no cedió su primera posición en ningún instante, aunque levantó el pie cuando las circunstancias lo exigían. Su inicio de temporada no puede ser más fabuloso. Segundo fue el gallego Iván Ares, que se quedó a algo más de 20 segundos del praviano con su copiloto Borja Rozada. El podio lo completó el finlandés Teemu Suninen, con un Škoda Fabia RS Rally2 que entró a 25 segundos.

La clasificación del Supercampeonato de España de Rallys (S-CER) está encabezada ahora mismo por el propio "Cohete" Suárez, con 73 puntos, seguido por Iván Ares, 66, y Álvaro Muñiz, con 47. Completan hasta el quinto puesto Jorge Cagiao, con 45 puntos, y José Luis Peláez, con 30. La próxima cita del campeonato será el Rally Ciudad de Utiel, programado los días 15 y 16 de mayo.

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Por otro lado, en Portugal en el Rally Terras D’Aboboreira, Pablo Fernández finalizó noveno de la Peugeot Rally Cup Ibérica que se disputa con los 208 Rally4.