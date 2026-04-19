El Confía Base se acerca a la salvación en Plata de balonmano tras lograr un triunfo imprescindible en Málaga

El Confía Base Oviedo tenía que ganar en Málaga para seguir teniendo muchas opciones de librar el descenso a Primera Nacional de balonmano y lo hizo. Con suficiencia, 25-31, después de sufrir más de lo esperado en los primeros minutos. Su rival, el Trops, ya está descendido matemáticamente, pero los malagueños no quisieron entregar la cuchara de mano y empezaron el partido por delante. Tras ajustar, el Confía Base remontó y ya se fue al descanso con una ventaja de tres goles (10-13). Dos tirones visitantes en la segunda parte dejaron el partido visto para sentencia y el equipo asturiano se permitió incluso el lujo de permitir un parcial de los locales, inocuo.

Una jornada clave

El conjunto azul continúa ocupando puesto de eliminatoria de descenso, ya que su rival por esa plaza, el Contazara Zaragoza, ganó este fin de semana a domicilio. La próxima jornada se presume vital para los intereses del Base, que recibe en el polideportivo de Vallobín al penúltimo clasificado, el Soria. En caso de triunfo, el conjunto del Principado se aseguraría evitar el descenso directo y tendría muchas probabilidades incluso de salir del "play-down" porque el Zaragoza recibe al líder, el Cajasol de Sevilla. Quedan tres jornadas para el final de la competición en Plata masculina y la zona baja está que arde. Tras jugar ante el Soria, los dos partidos que le restan al conjunto ahora dirigido por Juan Moreno son fuera contra el Eivissa y en casa, para cerrar la liga, contra el Barça Atlètic.