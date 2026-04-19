La fe del Alimerka Oviedo Baloncesto no es suficiente para tomar la cancha de Movistar Estudiantes (75-69)

El Alimerka Oviedo Baloncesto puede tener muchos defectos pero entre ellos no está el del conformismo ni el de dar un partido por perdido antes de tiempo. Al equipo asturiano se le pusieron muy mal las cosas en el Movistar Arena, la cancha del Estudiantes, cuando al inicio del tercer cuarto una canasta de Nwogbo dio a los madrileños una ventaja de 15 puntos (48-33). Otro equipo, con otra mentalidad, con otra forma de concebir el juego, desde luego con otro entrenador, podía haber empezado a pensar en el partido del miércoles (20:30), en casa, ante el Palmer Mallorca, duelo en el que pueden dar un paso casi definitivo para disputar el play-off de ascenso, pero este Oviedo desató a continuación una tormenta que estuvo cerca de llevarse por delante a uno de los favoritos a subir de categoría.

La reacción del Oviedo cambió el partido

Un parcial de 0-7 metió de nuevo al equipo de Oviedo en el partido y aunque el talento del equipo estudiantil, con McGrew haciendo mucho daño por dentro (quizás también muchos pasos), hacía que la renta se mantuviera en torno a los diez puntos, el Alimerka había dado un paso adelante en intensidad, con Dan Duscak liderando ese empuje y con Townes algo más acertado (el dominicano cometió demasiados errores). Ese empuje dio la oportunidad a Lobaco de poner el partido a cuatro a 4:40 de acabar el tercer parcial, algo que hizo el propio Townes con un triple a 3:55 que puso el marcador 52-48. Todo había cambiado.

Siguió Oviedo con ese estilo de juego al límite, que pagaba sobre todo cuando el balón llegaba en buenas condiciones a los interiores estudiantiles cerca del aro, pero con esa capacidad de correr y de hacer que pasen muchas cosas en poco tiempo. Una canasta final de Townes dejó el partido 57-56 cuando quedaba todo un cuarto por jugarse. El OCB había dado la vuelta a un mal primer tiempo, en el que no fue capaz de meter el ritmo adecuado al choque, en diez minutos espectaculares.

Nwaokorie y Townes sostienen la pelea

Nwaokorie, que hizo un gran partido, con mucha energía y siendo el más acertado en el triple, empató con un tiro de tres a 7:50 del final (59-59). La precipitación en ataque y un canastón del joven Giovannetti dieron aire al conjunto madrileño, que aprovechó un par de pérdidas del cuadro asturiano para coger de nuevo una renta de seis puntos (65-59). Volvió Oviedo buscando a Faure y con el acierto de Nwaokorie de nuevo para ponerse a dos (66-64) a 5:22 del final. Una técnica al equipo madrileño por no dejar sacar rápido a Oviedo puso al cuadro asturiano a un punto (66-65) y falló Parham la canasta para ponerse por delante.

Demasiadas pérdidas en ese tramo final, en el que Oviedo, agarrado a una gran defensa, tuvo muchas opciones de superar a su rival en el marcador. Un triple de Townes, en buena posición, se fue fuera cuando hubiera supuesto el empate a 68 a 1:58 del final. No perdonó Estudiantes y a Oviedo le faltó finura en sus ataques y le sobró algo de precipitación. Es el peaje que hay que pagar por jugar a tantas pulsaciones, a tanta velocidad. Por si queda alguna duda: compensa.

La lucha por el play-off entra en su fase decisiva

Estudiantes supo jugar mejor ese final de partido, en el que Oviedo se dio la oportunidad de competir por llevarse una victoria que hubiera sido épica. Tendrá que mejorar esas primeras partes a las que le están llevando los rivales y de las que le cuesta salir en los últimos partidos. A ello ayudaría bastante subir el porcentaje de acierto exterior (en este partido 9 de 32 en triples) y reducir las pérdidas (en este partido perdieron 16 pero llevaron a su rival a perder 17).

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La lucha por el play-off se aprieta y parece que el factor cancha se aleja cuando quedan cuatro jornadas (a Oviedo solo tres partidos). Sea como sea, todos en Oviedo hubieran firmado llegar con 16 victorias a falta de tres partidos y con una oportunidad fantástica de culminar una temporada memorable metiéndose en la lucha por el ascenso y llevándola a un Palacio de los Deportes que está deseando ayudar al equipo de Javi Rodríguez a rematar la faena.