La Guardia Civil interviene en un encuentro de niños de siete años en Asturias
Insultos y amenazas en la grada del polideportivo de Ujo obligaron al árbitro a activar el protocolo en un partido de prebenjamines
Un encuentro de segunda prebenjamín asturiana entre Caudal y Langreo requirió la presencia de hasta seis efectivos de la Guardia Civil en el polideportivo de Ujo. El encuentro, disputado por niños de apenas siete años, se empañó por los insultos y amenazas en la grada entre padres de ambos equipos, lo que obligó al colegiado del encuentro a activar el protocolo.
«En el descanso del partido me avisa un directivo del Caudal de que hay movida en la grada y que van a llegar a las manos. Cuando salgo, efectivamente, se están insultando una afición y la otra. Por el bien de los niños se decide llamar a la Guardia Civil, que se presentan 6 efectivos para identificar a varias personas», explica el colegiado en el acta.
Según comentan a LA NUEVA ESPAÑA fuentes del club mierense, el ambiente estaba caldeado respecto a la figura del árbitro y al llegar al descanso, uno de los seguidores del Langreo se dirigió de malas formas a un niño del Caudal. La familia del pequeño reaccionó y ahí se originó el conflicto. Una vez mediado por la Guardia Civil, que identificó a los implicados, la segunda parte se reanudó con normalidad.
Desde el Caudal admiten «estar cansados» y piden «acabar con esta lacra en el mundo del fútbol». «Es una cosa que ocurre todos los fines de semana en algún partido. Con niños de siete, ocho, nueve o 10 años. Es intolerable. No debe haber violencia en ningún sitio, pero menos aún en edades tan tempranas», admite uno de los presentes. Además, en un comunicado, el club anuncia que trasladará estas conductas al Ayuntamiento y solicitará la apertura de un expediente disciplinario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido