Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras caer con el Estudiantes: "El equipo está bien, hay que seguir"

El entrenador del Alimerka Oviedo, Javi Rodríguez, hizo una valoración positiva del trabajo de su equipo en la pista de Movistar Estudiantes a pesar de la derrota. La buena labor defensiva que hizo el equipo, tanto en la primera como en la segunda parte, le lleva a destacar la "resiliencia" de sus jugadores. "Ha sido un partido duro; hemos hecho una buena primera parte pero creo que, entre nuestro desacierto, con tiros liberados, sobre todo de tres, y algún error defensivo, dos con Granger y dos con Garino, que nos castigaron con cuatro triples, que son los que metieron en toda la primera parte, se nos han ido al descanso con una desventaja de trece puntos, algo mayor de lo que venía siendo el partido".

Una primera parte que dio paso a una segunda en la que brillaron en defensa: "En la segunda parte hemos vuelto a ser nosotros, hemos jugado una defensa muy buena, dejando que Estudiantes llegase a final de posesión y que hiciese malos tiros, hemos empatado, y cuando hemos llegado al momento de la verdad, ahí se ha notado nuestra falta de experiencia, nuestra juventud, hemos cometido pérdidas absurdas, que es lo que nos ha castigado, y el partido se ha decidido por esos pequeños errores nuestros".

La defensa del Alimerka Oviedo no basta en el tramo decisivo

Para Javi Rodríguez la manera en la que han salido en la segunda mitad es la "identidad" del OCB: "Como equipo, en la primera parte no estuvimos mal defensivamente, pero cuatro errores nos cuestan doce puntos. Sabíamos que teníamos que volver a nuestra defensa, somos un equipo que juega intenso, duro, que intenta llevar al rival a sitios donde no quiere estar; defensivamente la segunda parte ha sido un espectáculo".

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El problema estuvo después en el ataque: "Tras empatar jugamos nuestro peor baloncesto ofensivo, hemos cometido errores absurdos que nos han costado el partido". En cuanto al play-off, advierte el técnico de que "parece que estamos, pero no estamos". "El equipo está bien, pero tenemos que seguir, pensar en el siguiente partido y en jugar al mismo nivel defensivo que hemos jugado ante Estudiantes".