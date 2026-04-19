Así fue la jornada de Tercera División en Asturias: el Siero ya gana con su nuevo entrenador

SIERO 1 NAVARRO 0

Siero: Aitor (1); Donate (2), Robert (1), Nacho (1), Edu Llosa (1);Juan Fernández (1), Fano (2), Dani (1), Santullano (1);Carlos (1) y Sene (1). Cambios:Sergio (1) por Juan y Gamarra (1) por Santullano, min. 60. Riki Navarro (1) por Nacho, min. 62. Álex Blanco (1) por Robert, min. 80. Navarro: Mateo (1), Hugo (1), Javi Álvarez (1), Pablo González (1), Jorge (1), Adrián (1), Jacobo (1), Quiro (1), Álvaro (1), Josín (1) y Manu Ameijide (1). Cambios:Raúl (1) por Jorge y Wellington (1) por Jacobo, min. 71. Omar (1) por Quiro, min. 79. Gueye (1) por Pablo González, min. 85. El gol: 1-0, min. 30:Donate. Árbitro:Iván Rodríguez Montes (Gijón). Amonestó a los locales Edu Llosa, Dani y Carlos Figaredo, y al visitante Adrián. El Bayu. Jaime Río Pola de Siero

El nuevo cuerpo técnico del Siero salió con una actitud mucho más ofensiva de lo que había hasta ahora, a pesar de no golear. Sin embargo, el cuadro local consiguió la victoria. El control del partido lo llevó el cuadro local, aunque no gozaron de demasiadas ocasiones. Los porteros pasaron desapercibidos salvo en el gol de Donate.

CEARES 3 PRAVIANO 2

Ceares: Nacho Rubiera (1), Héctor (2), Rafa Felgueroso (3), Mateo Nistal (2), Madeira (2), Layman (3), Pedro (2), Feito (2), Erasmo (2), Hugo (3) y Enol Martínez (2). Cambios: Sandoval (1) por Pedro, min. 67. Matheus (1) por Feito, min. 67. Steven (s.c.) por Erasmo, min. 88. Otero (s.c.) por Layman, min. 93. Praviano: Ali (1), Trapiello (1), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (1), Luis Nuño (1), Juan Menéndez (3), Fer (2), Sergio (1), Adri (1) y Tomás (1). Cambios: Fran (1) por Oriol, min. 46. Álex (1) por Trapiello, min. 60. Diego Iza (2) por Adri, min. 60. Bertín (1) por Gabancho, min. 78. Pelayo (1) por Tomás, min. 78. Goles: 0-1, min. 17: Juan Menéndez. 1-1, min. 23: Layman. 2-1, min. 31: Madeira, de penalti. 3-1, min. 55: Layman. 3-2, min. 72: Diego Iza. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó a los locales Matheus, Erasmo y Madeira, y a los visitantes Gabancho y Dani Lara. La Cruz: unos 350 espectadores. mon cano Gijón

El Ceares puso fin a su mala dinámica de cinco encuentros consecutivos con derrotas tras vencer al Praviano por 3-2. Un resultado que deja a ambos en una situación muy cómoda en la tabla y lejos del descenso. Los visitantes se pusieron por delante en el encuentro, pero el Ceares remontó hasta colocarse con dos goles de ventaja con un doblete de Layman. Iza recortó diferencias, pero el triunfo se quedó en La Cruz.

L'ENTREGU 0 COVADONGA 4

L’Entregu: Gonzalo (1), Carlos (0), Cristian Ferreiro (1), Pelayo Avanzini (1), Javi Meana (1), Berto Arias (1), Mateo Casas (1), Pacoli (1), Leyder (1), Mario Canal (1) y César García (1). Cambios: Kike Meaurio (1) por Pelayo Avanzini, min. 45. Pereira (1) por Mario Canal, min. 57. Javi Gutiérrez (1) por César García, min. 69. Álvaro Vigil (1) por Berto Arias, min. 79. Covadonga: Javi Álvarez (1), Madrigal (2), Álex Arias (2), Pablo Rodríguez (1), Nino (2), Aitor Elena (2), David Cuervo (2), Vicente (2), Jorge Méndez (2), Bautista (2) y Miguel (2). Cambios: Pablo Secades (1) por Álex Arias, min. 64. Michel Secades (2) por Pablo Rodríguez, min. 64. Thompson (2) por Aitor Elena, min. 64. Sergio Arias (2) por Nino, min. 73. Álex Montes (2) por Vicente, min. 77. Goles: 0-1, min. 1: Bautista. 0-2, min. 19: Vicente. 0-3, min. 21: Nino. 0-4, min. 78: Sergio Arias. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a los locales Cris Ferreiro y Pacoli, y al visitante Nino. Nuevo Nalón: unos 150 espectadores. juan merino El Entrego

El Covadonga logró una holgada victoria ante L’Entregu en el Nuevo Nalón, en un encuentro que despachó por la vía rápida. El conjunto ovetense se puso por delante en el primer minuto de juego tras un grave error de Carlos Figar y se aprovechó de otro fallo defensivo para ampliar la diferencia. Antes de la media hora de juego, los visitantes ya ganaban por 0-3. Tras el paso por los vestuarios, L’Entregu mejoró ligeramente, aunque sin inquietar en exceso la portería de Javi Álvarez. La más clara para los locales fue un mano a mano, mientras que los azules sí aprovecharon sus ocasiones para poner el cuarto.

SPORTING ATLÉTICO 5 AVILÉS STADIUM 0

Sporting Atlético: Mario Ordóñez (1); Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Mbemba (1), Álex Diego (1), Enol Prendes (1), Matabuena (1), Ferreres (2), Yosmel (1), Mancha (2) y Mario Bustos (2). Cambios: Aarón (1) por Matabuena, min. 46. Bruno Rubio (2) por Enol Prendes, min. 60. Pablo Sánchez (1) por Ferreres, min. 60. Lozano (2) por Mario Bustos, min. 60. Borja Montes (1) por Mbemba, min. 70. Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Sergio González (1), Néstor Bustelo (1), Arruñada (1), Guardado (1), Borja López (1), Bango (1), Pelayo Cuesta (1), Mario López (1), Zucu (s. c.) y David Heres (1). Cambios: Danny (1) por Zucu, min. 4. Chechu (1) por Néstor Bustelo, min. 62. Josín (1) por Borja López, min. 62. Edu Guerra (1) por Danny, min. 62- Manu Rojo (1) por Sergio González, min. 70. Goles: 1-0, min. 11: Mario Bustos. 2-0, min. 17: Mancha. 3-0, min. 39: Ferreres. 4-0, min. 70: Lozano, de penalti. 5-0, min. 88: Lussenhoff. Árbitro: Martínez Illescas Robles (Oviedo). Amonestó a Lussenhoff, del Sporting Atlético, y a Néstor Bustelo, del Avilés Stadium. Mareo: Unos 300 espectadores. D. Blanco Gijón

Tras caer ante el Llanera, el Sporting Atlético volvía a Mareo con la intención de reencontrarse con la victoria frente al Avilés Stadium, situado en una zona tranquila de la tabla, aunque todavía necesita sumar algún punto para evitar arrastres y problemas de cara a la permanencia. Samu Baños apostó por un once continuista, con Ferreres en la mediapunta y Bruno Rubio esperando en el banquillo. Como suele ocurrir en casa, el filial rojiblanco asumió pronto el control del balón y del juego.

El primer gol llegó en el minuto 11, cuando Mario Bustos aprovechó un gran pase de Iker Martínez para hacer el primero. Seis minutos después, Mancha amplió la ventaja tras otro buen centro del propio Iker. Antes del descanso, Ferreres culminó una jugada iniciada por Iker Martínez y servida por Enol Prendes para firmar el tercero, con el que se llegó al intermedio.

En la segunda parte, el Sporting Atlético, que pelea por mantener la tercera plaza, siguió dominando, aunque tardó en volver a marcar. Bruno Rubio provocó un penalti y Álex Lozano lo transformó. Ya en el minuto 90, Lussenhoff cerró la goleada de cabeza tras un saque de esquina. El Sporting Atlético regresó así a la senda del triunfo con una clara goleada gracias a los goles de Mario Bustos, Mancha, Ferreres, Lozano y Lussenhoff.

LLANES 0 LLANERA 1

Llanes: Moi (2); Pablo Álvarez (3), Iván Mugica (2), Bamba (2), Richi (2), Arturín (3), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (2), Ivanchu (2), Pablo Maya (2) y Borja Llaca (2). Cambios: Álex Bauti (1) por Gonzalo Canal, min. 85. Javi Huerta (1) por Bamba, min. 85. Laria (s. c.) por Arturín, min. 87. Llanera: Javi Benítez (2); Mikel Busto (2), Otia (2), Estébanez (2), Dani González (2), Viti Recuero (3), Dominique (2), Guille Vaamonde (3), Álex Solís (2), Mathieu (1) y Ebea (1). Cambios: Dani Corgo (1) por Álex Solís, min. 46. Longo (1) por Estébanez, min. 63. Izan (1) por Ebea, min. 63. Pedro Soler (1) por Dani González, min. 75. Gol: 0-1, min. 49: Otia. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó a Arturín, del Llanes, y a Otia y Mathieu, del Llanera. Estadio San José: 310 espectadores. manuel agustín Llanes

El Llanera tiene que sumar dos puntos en las tres jornadas que quedan en el grupo asturiano de Tercera Federación o bien esperar a que el Covadonga deje de ganar alguno de los tres partidos que le quedan para convertirse en nuevo equipo de Segunda Federación. El gol de Otia en el campo del Llanes deja al conjunto entrenado por Chuchi Collado con una ventaja de ocho puntos sobre el conjunto ovetense, único que puede alcanzarle, cuando nueve por jugarse.

En el campo de San José, la primera aproximación fue para el Llanes en el minuto 7, con una falta lateral botada por Gonzalo Canal que se paseó por el segundo palo sin encontrar rematador. A partir de ahí, el Llanera dio un paso adelante y llevó el peso del encuentro, como corresponde a su condición de líder, aunque sin generar peligro real más allá de algún disparo lejano de Dani González y a algunas acciones a balón parado sin demasiado acierto.

Tras el descanso, llegó la jugada decisiva. En una acción por banda derecha, Guille Vaamonde le puso un centro preciso a Otia, que remató en el área pequeña para firmar el que acabó por ser el único tanto del encuentro. El Llanes, equipo entrenado por Chisco Gutiérrez, reaccionó y buscó el empate con más intención que claridad. Richi probó suerte con un disparo que obligó a intervenir a Javi Benítez, y Álvaro Viña tuvo una buena oportunidad en el minuto 66, pero su remate se marchó fuera.

En el tiempo añadido, Ivanchu dispuso de la última ocasión para los locales dentro del área, pero su disparo se fue alto, cerrando así un partido muy competido, pero de escaso acierto en ataque. El Llanera tratará de rematar la faena del ascenso el domingo en casa ante el Titánico, mientras que un Llanes situado en mitad de la tabla visita el campo del Avilés Stadium.

COLUNGA 2 SAN MARTÍN 3

Colunga: Dani (2), Santi (2), Saúl (2), Jandro (2), Guille (2), Nico (3), Blanco (2), Abraham (2), Juanse (2), Pedro (3) y Rodrigo López (2). Cambios: Nélson (1) por Jandro, min. 35. Nacho García (1) por Abraham, min. 60. Abel (1) por Santi, min. 60. Rubén (1) por Nico, min. 73. Rodrigo López (1) por Rodrigo Gutiérrez, min. 73. San Martín: Adrián (2), Andrés Secades (2), Camblor (2), Marco (2), Javi González (2), Jorge Javier (2), David (2), Jairo (2), Yago (2), Aitor (3) y Pelayo (2). Cambios: Mateo (1) por Marco García, min. 62. Álvaro Tena (1) por Jairo, min. 62. Alberto (2) por Jorge Manuel (1), min. 62. Yago (1) por Mateo Biforcos, min. 62. Diego (1) por Pelayo Muñiz, min. 62. Goles: 1-0, min. 12: Abraham. 1-1, min. 26: Nani, en propia puerta. 2-1, min. 40: Nico. 2-2, min. 80: Biforcos. 2-3, min 90: Javi González. Árbitro: Méndez-Navia Fernández (Avilés). Amonestó a los locales Rodrigo López, Nacho García y Rodrigo Gutiérrez, y a los visitantes Jorge Manuel, Camblor, Aitor y Juan Carlos. Santianes: Buena entrada. manolo Colunga

El San Martín se llevó los tres puntos de Santianes gracias al tanto de Javi González en el último minuto. Los locales se adelantaron en un choque muy entretenido, con opciones para ambos. Con este triunfo, los visitantes acechan la sexta plaza.

TUILLA 4 TITÁNICO 0

Tuilla: Guille (2), Guti (2), Milú (2), Said (2), Galo (2), Diego (3), Rober (2), Monasterio (2), Mundaka (2), Mariscal (2) y Henry (2). Cambios: Vallaure (2) por Said, min. 37. Kang (2) por Mundaka, min. 46. Flores (2) por Guti, min. 46. Laya (2) por Monasterio, min, 68. Isra (1) por Henry, min. 76. Titánico: Damián (1), Álex García (1), Pablo Flores (1), Barbón (1), Lele (1), Joan (1), Juan Laine (1), Eloy Ordóñez (1), Samu Armayor (1), Mati (2) y Pablo Fernández (1). Cambios: Álvaro Díaz (1) por Barbón, min. 28. Sergio (1) por Pablo Fernández, min. 46. Jairo Vidal (1) por Laine, min. 56. Ian (1) por Joan, min. 56. Pablo Maky (1) por Álvaro Díaz, min. 70. Goles: 1-0, min. 3: Galo. 2-0, min. 24: Monasterio. 3-0, min. 30: Diego. 4-0, min. 75: Naya. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los visitantes Joan, Mati y Jairo Vidal. unos 350 espectadores c. san miguel Tuilla

El Tuilla sigue creyendo más que nadie en la salvación y logró un contundente triunfo ante el Titánico, ya descendido, para mantenerse con vida en su lucha por mantenerse en la categoría. Tras el triunfo, el equipo se coloca a un punto de la permanencia.

Los locales dominaron el choque durante los 90 minutos, liderados por un estelar Diego, que anotó un gol y repartió tres asistencias. Muy pronto se pusieron por delante gracias al tanto de Galo a los tres minutos. Diego jugó en largo y el atacante dejó atrás a la defensa y batió en el mano a mano al meta visitante Damián.

Superado el ecuador del primer tiempo llegaría el segundo, obra de Monasterio, que recortó en la frontal del área y envió el balón al fondo de la red. Sin prácticamente tiempo para digerir los goles, Diego anotó el tercero a la media hora con un buen remate cruzado. Los visitantes, con el descenso confirmado desde hace días, ya estaban totalmente fuera del partido.

La segunda parte más aburrida. El Tuilla seguía dominando y el Titánico tan solo disfrutaría de una ocasión durante los 90 minutos. Los locales pudieron ampliar la ventaja con varias llegadas peligrosas, pero hubo que esperar hasta el minuto 75 para que Naya pusiese la sentencia en el marcador.

Se trata de la cuarta victoria en los últimos cinco partidos para el Tuilla, que alcanza los 27 puntos y se queda a uno de la salvación. La próxima semana, el equipo se medirá al Siero, en otro duelo importante para mantenerse en la categoría.

CAUDAL 4 GIJÓN INDUSTRIAL 1

Caudal: Pablo Díez (3);_Sergio Ordóñez (2), Alburquerque (2), Agus Porto (1), Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (2), Michael (2), Montequín (1), Julio Delgado (3), Cris Acerete (3) y Jairo Cárcaba (3). Cambios: Diego Boza_(2) por Montequín, min. 55. Marcos Noya (s.c.) por Cris Acerete, min. 81. Iván Elena (s.c.) por Kike Fanjul, min. 87. Gijón Industrial: Raúl (2);_Nacho_Quintín (1), Landry (2), Gonzalo (1), Chery Rubiera (2), Borja Prieto (2), Saúl (2), Illán (2), Héctor Núñez (1), Adri Berredo (1) e Igor (1). Cambios:_Mauro (1) por Nacho Quintín, min. 46. Enzo (1) por Adri Berredo, min. 69. Ángel Cuesta (1) por Igor, min. 69. Sergio Rueda (s.c.) por Saúl, min. 81. Goles: 0-1, min. 46:_Landry. 1-1, min. 63:_Jairo Cárcaba, de penalti. 2-1, min. 67:_Jairo Cárcaba. 3-1, min. 79:_Cris Acerete. 4-1, min. 88:_Diego Boza. Árbitro: Miguel Villa Martín (Oviedo). Amonestó por parte local a Diego Boza, y por parte visitante a Gonzalo y Borja Prieto. Hermanos Antuña: 400 espectadores._Día del socio y de la cantera del Caudal. D. Ruiz Mieres

El Caudal aseguró su presencia en la promoción de ascenso tras ganar a un Gijón Industrial que cae a la penúltima plaza, quedándose a tres puntos de salir de una zona de descenso que se complica jornada tras jornada. En la actual, las derrotas de casi todos los implicados, salvo el Tuilla, dejan la situación parecida a como estaba, pero con una jornada menos en juego.

El Caudal consiguió remontar el gol en contra que le hizo el Gijón Industrial nada más comenzar la segunda parte. El tanto llegó al cabecear en el primer palo, libre de marca, Landry aprovechando un error de marcaje de la defensa del Caudal tras botar un córner su compañero Borja Prieto.

Antes, en el primer tiempo, el Caudal no le había sacado rentabilidad a esos primeros 45 minutos, pese a que dominó por completo el partido y tuvo muchas ocasiones para haber marcado, sin llegar a materializar ninguna de ellas. El Gijón Industrial, por su parte, tras el gol se vino arriba y tuvo momentos para haber aumentado su renta. Iyán e Igor fueron una pesadilla para el Caudal por su banda cuando se asociaban e incluso pusieron en problemas al meta Pablo Díez, al que obligaron a dos grandes intervenciones para evitar que la renta del Industrial aumentase y se le complicara aún más la cosa al equipo de Mieres.

El Caudal fue poco a poco despertando tras el gol en contra y en apenas cuatro minutos logró darle la vuelta al marcador gracias a los goles de su delantero Jairo Cárcaba. El primero de ellos de penalti y el segundo tras un pase de Boza al punto de penalti que el delantero remató por bajo pegado al palo.

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El equipo mierense siguió llegando tras darle la vuelta al marcador y doce minutos después del segundo gol Jairo Cárcaba dio una asistencia a su compañero Cris Acerete, que, a puerta vacía, empujó el balón al fondo de la red. Jairo Cárcaba siguió siendo una pesadilla para los de Gijón, yéndose una y otra vez por la banda, asociándose con Diego Boza, y una vez más, con otra asistencia, ahora al propio Diego Boza, lograron marcar con un disparo a la altura del punto de penalti a la derecha y por bajo. Este tanto dio la puntilla al Gijón Industrial.