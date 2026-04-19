El Lealtad pierde el partido a los tres minutos de comenzar

El Lealtad de Villaviciosa, ya descendido matemáticamente, cayó por 3-1 en O Couto ante la UD Ourense, en un partido que quedó casi sentenciado en los primeros minutos. Los gallegos se adelantaron muy pronto con un gol de Migui y ampliaron la renta acto seguido por medio de Manu Núñez. Felgueroso recortó distancias de penalti en el minuto 32, pero antes del descanso Manu Núñez firmó su doblete, también de cabeza, para establecer el 3-1 definitivo.

El Ourense salió con mucha intensidad y aprovechó el desconcierto de un Lealtad dormido en el arranque. En apenas tres minutos ya mandaba con claridad, dominando el juego y generando peligro constante ante un rival sin orden ni tensión. Youssef incluso rozó el tercero en los compases iniciales, mientras los asturianos apenas lograban asentarse.

Con el paso de los minutos, el Lealtad logró estirarse algo y encontró premio con un penalti cometido sobre Felgueroso, que el propio delantero transformó para meter a los suyos en el partido. Sin embargo, cuando parecía que los visitantes podían llegar con vida al descanso, Simón Luca centró desde la izquierda y Manu Núñez volvió a marcar de cabeza para devolver la tranquilidad a los locales.

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Tras el paso por vestuarios, el Lealtad ofreció una imagen más sólida y discutió más el partido. Puime avisó para el Ourense en un córner, pero después fueron los visitantes quienes crecieron. Nacho tuvo una gran ocasión con un disparo desde la frontal que rozó el larguero y, poco después, Felgueroso estrelló otro remate en el palo. Pese a su mejoría en la segunda mitad, al conjunto asturiano le faltó acierto para volver a meterse en el encuentro.