El Marino de Luanco tira de épica y sale de la zona de descenso (0-1)

El Marino de Luanco sale de los puestos de descenso después de lograr tres puntos de oro en su visita al campo A Ribela ante el Sarriana por 0-1, gracias a un gol anotado en el tramo final por Basurto.

La primera mitad se jugó con mucha intensidad y con alternativas en el juego. El conjunto asturiano fue quien salió mejor posicionado en el arranque. El Marino de Luanco asumió la iniciativa en los primeros compases, mostrando mayor presencia en campo rival y generando las primeras aproximaciones de peligro. En dos acciones consecutivas, los visitantes lograron pisar área con cierta claridad, aunque les faltó precisión en los metros finales para inaugurar el marcador, con un remate al palo de Basurto y otro de Marcos Bravo, que salió fuera. El Sarriana, algo incómodo en ese inicio, fue ajustando líneas con el paso de los minutos. Poco a poco, el equipo lucense logró sacudirse el dominio inicial visitante y comenzó a equilibrar el encuentro, especialmente a través del trabajo en la medular. A partir de ahí, el choque entró en una fase mucho más igualada, con ambos conjuntos disputándose la posesión en el centro del campo. La intensidad fue la nota predominante durante buena parte de la primera mitad. Sarriana y Marino de Luanco se emplearon con firmeza en cada balón dividido, conscientes de la importancia de no conceder errores en un partido de tanta trascendencia. Sin embargo, esa tensión competitiva no se tradujo en claridad en los últimos metros. Los intentos de ambos equipos por progresar se diluían en la falta de ideas en tres cuartos de campo, con demasiadas imprecisiones en el último pase. Aun así, la ocasión más clara del primer tiempo llevó la firma del Sarriana. En el minuto 37, Álex Millán protagonizó la acción más peligrosa del encuentro con un potente disparo que se estrelló en el poste, dejando a la afición local con el grito de gol en la garganta. El Marino, por su parte, mantuvo el orden defensivo, evitando sustos mayores antes del descanso.

El conjunto asturiano firmó una segunda mitad muy seria, en la que supo competir, resistir y golpear en el momento clave para llevarse tres puntos de oro en su lucha por salir del descenso.

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El equipo asturiano salió con una marcha más en la reanudación, consciente de lo mucho que había en juego. Más agresivo en la presión y con mayor intención ofensiva, el cuadro visitante dio un paso adelante en busca de una victoria que se antojaba vital. Bien ordenados en defensa, los visitantes comenzaron a encontrar espacios para salir al contragolpe, generando acciones de peligro que pusieron en aprietos a la zaga local. El Sarriana, por su parte, tenía más dificultades para elaborar y veía cómo el control del partido se inclinaba poco a poco hacia el lado visitante. Uno de los momentos más polémicos del encuentro llegó en el minuto 51. En una acción comprometida, el guardameta local Pirot salió fuera de su área y tocó el balón con el brazo, provocando las airadas protestas del Marino de Luanco, que reclamó la expulsión al considerar que era el último hombre. Sin embargo, el colegiado no señaló infracción, desatando la indignación del conjunto asturiano.El paso de los minutos aumentaba la tensión, con ambos equipos conscientes de que cualquier detalle podía decidir el choque.Ese detalle llegó en el minuto 82. En un saque de banda desde el costado izquierdo ejecutado por Guaya, el balón quedó suelto en el segundo palo, donde apareció Basurto para empujarlo al fondo de la red y desatar la euforia visitante. Con el 0-1 en el marcador, el Marino de Luanco se replegó con orden, defendiendo su ventaja con intensidad y concentración en los minutos finales. Con el 0-1 en el marcador, el Marino de Luanco se replegó con orden, defendiendo su ventaja con intensidad y concentración en los minutos finales.