Oviedo se corona como epicentro de la rítmica nacional con un brillante papel de la delegación asturiana
Asturias, que ejercía como anfitriona con una delegación de más de un centenar de deportistas, ha firmado una actuación histórica logrando tres títulos nacionales y numerosos diplomas en categorías con una participación masiva
O. O.
Tras seis intensas jornadas de competición, el Palacio de los Deportes de Oviedo ha clausurado hoy el Campeonato de España Base Individual de gimnasia rítmica. Un evento que ha reunido a cerca de 2,000 gimnastas de todo el país y que ha servido para estrenar con éxito la renovada instalación ovetense.
Asturias, que ejercía como anfitriona con una delegación de más de un centenar de deportistas, ha firmado una actuación histórica logrando tres títulos nacionales y numerosos diplomas en categorías con una participación masiva.
Tres oros que se quedan en casa
El Principado ha logrado subir a lo más alto del podio en tres ocasiones. En la categoría Prebenjamín masculino, Ángel Ignacio Verdejo, del Club Rítmica Ares (Langreo), se alzó con el título de Campeón de España.
Por su parte, Paula Gómez, del Club Gimnasia Siero, firmó una actuación soberbia en Cadete 2012, proclamándose Campeona de España en la clasificación nacional y Subcampeona en la categoría Open.
La tercera medalla de oro llegó de la mano de Esther Menéndez Escobar (AD Omega de Oviedo) en la categoría Juvenil 2009/2010. Menéndez logró imponerse en una de las divisiones más complejas, compitiendo contra más de 200 gimnastas de todo el territorio nacional.
Resultados de Élite y Diplomas
La cantera asturiana demostró una solidez excepcional, destacando especialmente en las categorías de base y juveniles:
- Categoría Benjamín: El Club Rítmica Ares y el Club Stroke protagonizaron un gran papel. Sofía González (Ares) se proclamó Subcampeona de España nacional (Bronce Open), mientras que Aitana Fernández (Stroke) obtuvo la medalla de bronce nacional (4ª Open).
- Categoría Alevín 2016: Asturias rozó el podio con tres diplomas: Fátima Yanay Ladico (Gimnasia Lena) fue 4ª, Julia Fernández (Valoe) 6ª y Cayetana Prendes (Piedras Blancas) 8ª.
- Categoría Infantil: En 2013, María González (Stroke) logró un meritorio 7º puesto y diploma, mientras que en 2014, Bianca Rodríguez (Ares) obtuvo la misma posición (7ª y diploma).
Un nivel de alta competición
En las categorías con mayor afluencia, los clubes asturianos mantuvieron puestos de privilegio. En la categoría Juvenil 2009/2010, además del oro de Esther Menéndez, destacaron Paula Pérez (Versalles) en 7ª posición y Celia Ponte(CERO) en 9º lugar. Otros resultados destacados incluyen la 12ª posición de Saioa Rodríguez (Piedras Blancas) en Alevín 2015 y el 13º puesto de Cecilia Salvadori (CERO) en Juvenil 08/07.
Este campeonato reafirma el excelente estado de salud de la gimnasia rítmica en Asturias, consolidando tanto a sus clubes como a la capacidad organizativa de la región en eventos de alto nivel nacional.
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